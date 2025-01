La nuova generazione di AirPods potrebbe introdurre una interessante evoluzione da parte di Apple. L’azienda di Cupertino sta lavorando allo sviluppo della prossima versione e, secondo una recente indiscrezione, le cuffie potrebbero vantare anche dei sensori fotografici.

A rivelarlo è Mark Gurman, analista di Bloomberg sempre molto attento e informato sul mondo Apple. In occasione della nuova edizione della newsletter PowerOn, Gurman ha affermato che questo cambiamento così importante da parte di Apple renderà le AirPods di nuova generazione ben più di semplici auricolari true-wireless.

Si tratta di un update che permetterà di abilitare una nuova serie di funzionalità. Entrando maggiormente nei dettagli, le fotocamere equipaggiate sugli auricolari non verranno utilizzate per scattare fotografie come accade per gli smartphone.

Apple sembra intenzionata ad equipaggiare anche una fotocamera sulle prossime AirPods ma non servirà per scattare foto

I sensori scelti dai progettisti saranno basati sulla tecnologia ad Infrarossi e saranno sfruttate per migliorare l’analisi dei dati di salute degli utenti. Infatti, i raggi ad infrarossi potranno essere sfruttati per misurare parametri biometrici come la temperatura corporea. In questo modo, i dati raccolti da altri wearable come Apple Watch verranno integrati con questi nuovi parametri per offrire un quadro quanto più possibile e completo sullo stato di salute dell’utente.

Inoltre, i dati ottenuti dalle fotocamere permetteranno di mappare efficacemente il padiglione auricolare e il condotto uditivo degli utenti. Queste informazioni potranno essere utilizzate per migliorare l’esperienza audio spaziale e garantire una immersione audio senza precedenti.

Un ulteriore aspetto da non sottovalutare è la possibilità di abilitare le air gesture per controllare gli auricolari senza toccarli. Attraverso specifici movimenti è possibile mettere in pausa e riprendere la riproduzione oltre che saltare la canzone che si sta ascoltando. Ci aspettiamo che le nuove AirPods possano entrare in produzione nel corso del prossimo anno con il debutto previsto tra la fine del 2027 e l’inizio del 2027.