Ottime occasioni per spendere relativamente poco sull’acquisto di un notebook di assoluta qualità, stiamo parlando del Lenovo IdeaPad Slim 3, un dispositivo con diagonale da 15,6 pollici, che riesce a raggiungere risoluzione FullHD, fermo restando essere comunque un prodotto adatto alla maggior parte dei consumatori, dato il dettaglio e la nitidezza di livello superiore.

Sotto il cofano si può trovare un processore Intel Core i5 di dodicesima generazione (modello i5-12450H), con alle spalle una configurazione che prevede 16GB di RAM e 512GB di memoria interna direttamente su SSD. La scheda grafica integrata rappresenta forse l’unico grande “limite” del prodotto, non permettendo al consumatore di raggiungere prestazioni troppo elevate, per quanto riguarda il gaming o comunque l’editing foto/video.

Notebook Lenovo a prezzo folle su Amazon

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è tutt’altro che un notebook costoso, almeno in confronto a quanto il mercato oggi è in grado di offrire e proporre, proprio perché l’utente si ritrova a poter spendere solamente 579 euro per il suo acquisto, con un risparmio di 120 euro sul listino originario di 699 euro. Lo potete ordinare subito a questo link.

Il sistema operativo di riferimento è ovviamente Windows 11 Home, con pochissima personalizzazione software, l’utente si ritrova a tutti gli effetti a poter godere dell’esperienza più pura, appoggiandosi anche a connettività WiFi 6 di ultima generazione (dual band), oltre al bluetooth. La colorazione disponibile, esclusiva Amazon, è Arctic Grey, con rivestimento dello chassis in plastica, ma comunque molto elegante da vedere e toccare con mano. Le dimensioni del prodotto sono estremamente convincenti, proprio perché presenta un profilo sottile, pari a soli 17,9 millimetri di spessore, ed un peso relativamente ridotto che raggiunge i 1,62 kg. Ciò permette di trasportarlo ovunque vogliate, con il minimo ingombro e senza alcuna particolare difficoltà.