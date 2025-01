Xiaomi 14T è lo smartphone da battere, un prodotto che fa sicuramente sentire la propria voce nel segmento medio-alto della telefonia mobile, con la possibilità per gli utenti di accedere a prestazioni comunque di alto livello, senza andare ad intaccare in modo particolare la spesa da sostenere.

Osservando da vicino le specifiche tecniche, possiamo prima di tutto scoprire che il processore non è il classico Qualcomm Snapdragon che vediamo quotidianamente, ma un MediaTek Dimensity 8300 Ultra, octa-core con frequenza di clock a 3,35GHz, che viene affiancato dalla GPU Mali-G615, oltre 12GB di RAM e 256GB di memoria interma. Il tutto va a muovere un display da 6,67 pollici di diagonale, che presenta risoluzione 1220 x 2712 pixel, un AMOLED con 446 ppi e soprattutto refresh rate a 144Hz.

Xiaomi 14T: l’offerta su Amazon è davvero assurda

Volete spendere relativamente poco sull’acquisto di uno smartphone Xiaomi? allora siete nel posto giusto, dove potete pensare di mettere le mani sullo Xiaomi 14T, con una spesa finale da sostenere corrispondente al prezzo di soli 479,98 euro, sempre con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, oltre che essere completamente no brand. Ordinatelo al seguente link speciale.

Nulla da dire per quanto riguarda la qualità del comparto fotografico, nella parte posteriore si possono trovare ben 3 sensori differenti tra loro: un principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 50 megapixel, oltre ad un effetto macro/bokeh da 12 megapixel, che può raggiungere risoluzione di 8165 x 6124 pixel, sempre ricordandosi del sensore anteriore da 32 megapixel, ottimo per realizzazione di scatti qualità. La batteria resta essere un componente da 5000mAh, più che sufficiente per l’utilizzo sul medio/lungo periodo, senza difficoltà o rallentamenti di alcun tipo, con pieno supporto alla ricarica rapida per poter tornare ad utilizzare il device in poco tempo.