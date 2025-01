Si è pronti ad una nuova collaborazione fra Samsung e Google nel segmento degli indossabili, per un prodotto specifico. Le due entità starebbero lavorando insieme per realizzare occhiali AR, secondo quanto dichiarato da TM Roh di Samsung a Bloomberg. Tuttavia, i dettagli sul progetto sono ancora limitati, sebbene i precedenti rumor affermassero che avremmo visto qualcosa nei primi mesi del 2025. Uno step indietro e per ora non è stata fornita una timeline di rilascio precisa, ma Roh ha sottolineato che le due aziende mirano a raggiungere la qualità desiderata “il prima possibile.”

Ecco ciò che sappiamo a riguardo

Questa coesione segue la recente introduzione di Orion, gli occhiali AR di Meta presentati lo scorso anno. Anche se non destinati ai consumatori, il progetto Orion è stato definito una “demo impressionante” e ha attirato l’attenzione del settore.

Ad ogni modo, la collaborazione tra Samsung e Google si collega al recente annuncio di Project Moohan, un visore di realtà mista che utilizza il sistema operativo Android XR, progettato da Google per visori e occhiali smart. Secondo Bloomberg, gli occhiali AR di Samsung e Google faranno parte degli sforzi per sviluppare ulteriormente Android XR, consolidando il ruolo del sistema operativo nella realtà aumentata e virtuale.

Anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulle funzionalità, gli occhiali AR potrebbero includere elementi già visti nel visore Project Moohan, ma ridimensionati nell’ottica di un dispositivo più minimale come degli occhiali smart. Potremo avere a disposizione una modalità AR avanzata per l’interazione con applicazioni come Google Maps, ma anche delle modalità immersive per guardare contenuti come YouTube o Google TV in ambienti virtuali. Resta da capire fino a dove le due aziende vorranno spingersi.

Tuttavia, nonostante non ci sia ancora una data di rilascio ufficiale per gli occhiali AR di Samsung e Google, la partnership tra due dei più grandi nomi del settore tecnologico è un segnale chiaro dell’importanza crescente della realtà aumentata. Questo progetto potrebbe rappresentare una svolta nel modo in cui interagiamo con il mondo digitale e fisico, grazie a una tecnologia accessibile e avanzata.

Ricordiamo che solamente poche ore fa, durante l’evento Unpacked, Samsung ha annunciato la nuova gamma di smartphone Galaxy S25, che comprende il Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra.