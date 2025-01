Philips Hue ha aggiornato il proprio ecosistema di dispositivi smart, migliorando la compatibilità con il protocollo Zigbee. Questa novità consente di integrare lampadine e sensori di movimento con un numero sempre maggiore di dispositivi e piattaforme domotiche, aumentando la versatilità e l’efficienza delle soluzioni offerte.

Zigbee e la nuova compatibilità con i dispositivi Philips Hue

Le lampadine Philips Hue e i sensori di movimento supportano ora in modo completo Zigbee, uno dei protocolli più utilizzati nella domotica per la comunicazione tra dispositivi. Grazie a questa integrazione, gli utenti possono collegare i dispositivi Hue non solo con il bridge proprietario, ma anche con altri hub compatibili con Zigbee, espandendo le opzioni di controllo e automazione.

L’aggiornamento migliora anche la stabilità e l’affidabilità della connessione tra i dispositivi Hue e le reti Zigbee. Questo garantisce una maggiore rapidità di risposta ai comandi, sia per accendere o spegnere le luci, sia per attivare automazioni basate sui sensori di movimento.

La compatibilità con Zigbee amplia le possibilità di utilizzo dei dispositivi Philips Hue, che ora possono comunicare con una gamma più ampia di piattaforme smart home, come Amazon Alexa, Google Home e Samsung SmartThings. Questo permette agli utenti di creare configurazioni personalizzate, utilizzando dispositivi di diversi produttori.

I sensori di movimento, ad esempio, possono attivare scenari specifici come accendere le luci in base alla presenza o regolare l’intensità luminosa a seconda delle ore del giorno. La compatibilità con Zigbee consente di integrare queste funzionalità in un sistema domotico più ampio, migliorando l’efficienza energetica e il comfort abitativo.

Philips Hue ha dichiarato che continuerà a supportare e migliorare l’integrazione con protocolli standard come Zigbee, puntando a rendere il proprio ecosistema sempre più aperto e accessibile. Questo aggiornamento rappresenta un passo importante verso una maggiore interoperabilità tra i dispositivi smart, semplificando l’esperienza utente.

L’aggiornamento alla compatibilità Zigbee rafforza la posizione di Philips Hue nel mercato della domotica, offrendo maggiore flessibilità agli utenti e migliorando l’interoperabilità con altre piattaforme. Questa novità rappresenta un’opportunità per ampliare l’uso dei dispositivi Hue all’interno di ecosistemi domestici più complessi e integrati.