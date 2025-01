Xiaomi si prepara ufficialmente a lanciare HyperOS 3. Il nuovo sistema operativo basato su Android 16. Il suo debutto è previsto per luglio 2025, grazie al ciclo di sviluppo accelerato da Google. Il quale renderà disponibile Android16 già nel secondo trimestre. Questo aggiornamento promette miglioramenti notevoli nelle prestazioni. Ma anche una rinnovata interfaccia grafica con funzionalità inedite, progettate per offrire un’esperienza d’uso ancora più intuitiva e personalizzabile.

Un elenco, realizzato da XiaomiTime ma non ancora confermato ufficialmente, anticipa i dispositivi compatibili. Tra gli smartphone Xiaomi emergono i modelli delle serie 15, 14 e 13, oltre ai pieghevoli della linea MIX come MIXFold 4 e MIXFlip 2. Anche i tablet, tra cui XiaomiPad 7 e Pad6S Pro, dovrebbero ricevere l’aggiornamento. Questi dispositivi rappresentano però solo una parte di un sistema sempre più integrato. Il cui obiettivo è quello di rendere l’interazione tra hardware e software ancora più fluida e performante.

HyperOS 3 e gli aggiornamenti per Redmi e POCO, tante novità attese

Anche i marchi Redmi e POCO, sempre più centrali nella strategia di Xiaomi, saranno inclusi nel lancio di HyperOS 3. Per Redmi, si parla dei modelli delle serie Note 14, Note13 e Note12. Oltre a dispositivi come Redmi14C e i tablet RedmiPad SE e PadPro. La linea POCO, invece, dovrebbe vedere aggiornamenti per le serie F, X e M. Insieme ad una particolare attenzione a smartphone come POCOF7 Ultra e POCOX7Pro.

Ad ogni modo, malgrado le novità promesse, non mancano alcune critiche provenienti dalla community. Diversi utenti infatti, hanno espresso insoddisfazione per la lentezza degli aggiornamenti precedenti. Mentre altri richiedono un ritorno di funzioni eliminate, come il panorama nella fotocamera, o miglioramenti al supporto dei launcher di terze parti. L’introduzione di HyperOS 3 potrebbe però rappresentare una svolta importante. In quanto conferma la capacità di Xiaomi di sapersi innovare in continuazione e rispondere alle esigenze di una vasta tipologia di consumatori di tutto il mondo.

Insomma, con il lancio di HyperOS 3, l’ azienda mira a rafforzare la sua presenza nel mercato tecnologico. Offrendo un sistema operativo che coniuga prestazioni, design e integrazione tra dispositivi.