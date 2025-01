Google ha introdotto una nuova funzionalità per ChromeOS che consente di controllare i Chromebook utilizzando i movimenti del volto. Questa novità, progettata per migliorare l’accessibilità, è già disponibile su alcuni modelli di Chromebook e punta a rivoluzionare l’interazione con il dispositivo.

Come funziona il controllo tramite volto su ChromeOS

La funzionalità utilizza la fotocamera integrata del Chromebook per rilevare i movimenti del volto e tradurli in comandi. Gli utenti possono, ad esempio, muovere il cursore del mouse, selezionare elementi o navigare nel sistema operativo semplicemente inclinando la testa o muovendo gli occhi. Questa tecnologia si basa su un sistema di tracciamento avanzato, capace di garantire una risposta rapida e precisa.

Per attivare il controllo tramite volto, gli utenti devono accedere alle impostazioni di accessibilità di ChromeOS e configurare la funzione. Il sistema offre diverse opzioni di personalizzazione, permettendo di adattare i movimenti alle preferenze individuali. Questa soluzione si rivolge principalmente a chi ha difficoltà motorie o preferisce evitare l’uso di mouse e touchpad.

La nuova funzione rappresenta un passo avanti per l’accessibilità, fornendo una soluzione innovativa per chi non può utilizzare metodi tradizionali di input. Tuttavia, le applicazioni del controllo tramite volto potrebbero estendersi anche a situazioni di utilizzo non convenzionale, come la navigazione a mani libere durante presentazioni o conferenze.

Google ha lavorato per garantire che la funzionalità sia sicura e rispettosa della privacy degli utenti. Le immagini catturate dalla fotocamera vengono elaborate direttamente sul dispositivo, senza essere inviate a server esterni, minimizzando i rischi per i dati personali.

Il controllo tramite volto è attualmente disponibile su alcuni modelli di Chromebook aggiornati all’ultima versione di ChromeOS. Google prevede di estendere la compatibilità ad altri dispositivi nei prossimi mesi, raccogliendo feedback dagli utenti per migliorare ulteriormente l’esperienza.

Con questa novità, Google dimostra un impegno crescente nel rendere ChromeOS più accessibile e versatile. Il controllo tramite volto potrebbe rappresentare non solo un miglioramento per l’inclusività, ma anche una base per future innovazioni che ridefiniranno l’interazione con i dispositivi.