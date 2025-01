Con il termine permafrost si intende uno strato di terreno perennemente ghiacciato. Quest’ultimo è situato principalmente nelle regioni artiche. Copre circa 22,8 milioni di chilometri quadrati. Si estende tra Siberia, Nord America ed Europa settentrionale. Il suo spessore va da pochi metri a oltre un chilometro. È un fenomeno spesso ignorato nel dibattito pubblico. Eppure, il suo scioglimento rappresenta un grave pericolo per il clima. A differenza dei ghiacciai, quest’ultimo non si limita a contenere acqua sotto forma di ghiaccio. Immagazzina grandi quantità di carbonio organico. Quest’ultimo, sotto forma di gas serra come metano e anidride carbonica, viene rilasciato nell’atmosfera quando il terreno si scongela.

Permafrost: ecco cosa comporta

Il problema peggiora a causa del metano, uno dei gas emessi. Il disgelo del permafrost innesca un pericoloso ciclo. Più gas serra vengono rilasciati, più aumenta la temperatura globale. Processo che accelera ulteriormente il disgelo.

Di recente sono stati condotti diversi studi in Artico. Quest’ultimi hanno confermato che la regione si sta riscaldando a un ritmo doppio rispetto alla media globale. Secondo quanto riportato il 34% delle aree artiche è diventato una fonte netta di emissioni di gas serra. Tale dato sale al 40% se si includono gli incendi, sempre più frequenti in tali aree. Tali incendi non solo liberano enormi quantità di carbonio immagazzinato nella vegetazione, ma distruggono anche lo strato isolante di muschio e piante che protegge il permafrost. Accelerandone ulteriormente lo scongelamento.

Inoltre, durante l’estate, il “greening” dell’Artico consente alle piante di assorbire anidride carbonica. In inverno, invece, l’attività microbica è intensificata dal disgelo. In tal modo viene rilasciato più gas serra di quanto il territorio riesce ad immagazzinare. L’Artico per millenni ha agito come un enorme serbatoio di carbonio. Ora, invece, sta diventando sempre più una fonte di emissioni. Tale scenario preoccupante dovrebbe essere al centro delle politiche globali per il clima. Se il disgelo del permafrost non verrà contenuto, le sue conseguenze potrebbero essere devastanti.