Logitech fa ancora parlare di sé con un recente intervento indirizzato al mercato europeo. Si tratta di un passo importante verso la sostenibilità e la valorizzazione dei propri prodotti. Si tratta dell’espansione europea della sua iniziativa di riparazioni fai-da-te. Sviluppata in collaborazione con iFixit. Tale partnership, che prende forma attraverso la piattaforma Logitech Repair Hub, rappresenta una risposta concreta alla crescente domanda di soluzioni riparabili e di lunga durata.

Logitech: nuove opzioni per le riparazioni

Grazie a tale progetto, gli utenti di più di 20 dispositivi dell’azienda possono ora accedere a pezzi di ricambio originali direttamente dalla piattaforma. Con un’attenzione particolare sia alla gamma professionale che a quella gaming. Tra i dispositivi inclusi figurano i celebri mouse MX Master e MX Anywhere. Insieme al MX Master 3S e a periferiche di punta. Tra quest’ultime il PRO X Superlight, il G305, e il G502 Hero. Anche alcune tastiere top di gamma, come la G915, e cuffie professionali e gaming, come le GPRO X e le G733, sono state incluse.

Oltre ai componenti sostitutivi, il Logitech Repair Hub fornisce dettagliate guide di riparazione. Quest’ultime sono state progettate per rendere l’intero processo accessibile anche ai meno esperti. Le guide, curate da iFixit, sono disponibili in diverse lingue europee. Tra cui italiano, tedesco, francese, spagnolo e olandese. Suddetta scelta linguistica non solo amplia la platea di utenti in grado di effettuare riparazioni. Evidenzia anche l’impegno di Logitech verso una maggiore inclusività.

L’iniziativa segna un altro passo avanti nel movimento per l’economia circolare. In tal modo, viene dimostrato che tecnologia e sostenibilità possono coesistere. A tal proposito, Logitech e iFixit stanno aprendo la strada verso un futuro in cui la riparazione non sarà più un’opzione marginale. Grazie al nuovo progetto, tale opzione diventa una pratica standard per prolungare la vita dei dispositivi. Il tutto lavorando anche per ridurre l’impatto ambientale. Un’opzione vantaggiosa sia dal punto di vista tecnologico che quello ecologico.