KIOXIA EXCERIA PLUS G3: l'SSD da 2 TB oltre le aspettative | RECENSIONE

Il mondo della tecnologia è il nostro pane quotidiano e quando ci ritroviamo ad avere tanti file importanti, sentiamo il bisogno di tenerli al sicuro. Proprio per questo motivo abbiamo scelto di testare le grandi performance di un SSD realizzato in casa KIOXIA. Stiamo parlando dell’EXCERIA PLUS G3 Questo prodotto è dotato di caratteristiche tecniche molto importanti, che ci hanno fatto capire fin da subito di fronte a cosa ci trovavamo.

All’interno della nostra recensione dettagliata abbiamo estrapolato tutte le sue caratteristiche, tirando fuori i migliori punti di forza. Ci ha bisogno di affidabilità ma soprattutto di velocità e potenza, può tranquillamente affidarsi a questa soluzione, la quale sono stata testata da noi nel formato da 2 TB.

Prestazioni che fanno la differenza

Partendo dal primo dei due prodotti, ovvero dallo KIOXIA EXCERIA PLUS G3, c’è poco da dire: è in grado di fare ottime cose. L’SSD in questione arriva a ben 5.000 MB/s di velocità di lettura. Importante anche il dato in merito alla scrittura sequenziale, la qual raggiunge una velocità di ben 3.900 MB/s. Se parliamo di lettura casuale, abbiamo visto valori fino a 680.000 IOPS per la nostra versione da 2TB. Nei nostri test pratici, eseguiti su un PC desktop con supporto PCIe 4.0, è emersa una fluidità notevole durante operazioni come il rendering 3D e la copia di file di grandi dimensioni. Non ci sono stati rallentamenti, nemmeno sotto carico pesante.

Design pratico e moderno

Non poteva passare inosservato il design di questo prodotto, molto compatto. Parliamo infatti di un SSD M.2 2280, tutto davvero perfetto per installarlo sia in un PC fisso che in un portatile. Essendo dotato di una struttura unilaterale, l’installazione diventa semplicissima e oltretutto c’è anche modo di dissipare il calore in maniera ancor più ottimale. Avete mai sentito parlare di BiCS FLASH? Si tratta di una tecnologia innovativa che agisce con celle impilate verticalmente. Il vantaggio è quello di una densità di dati maggiore, aspetto che migliorando sia l’affidabilità che la durata del dispositivo nel tempo.

KIOXIA EXCERIA PLUS G3 è il migliore in termini di consumi. Questo infatti consuma solo 4,9 W nella versione da 1TB e 5,3 W in quella da 2TB.

Esperienza quotidiana

Durante i test sul campo, il KIOXIA EXCERIA PLUS G3 si è rivelato un ottimo alleato per le attività di tutti i giorni. Abbiamo gestito macchine virtuali, eseguito editing fotografico e spostato grandi quantità di dati senza mai riscontrare problemi. La resistenza dichiarata (600 TBW per 1TB e 1.200 TBW per 2TB) è un ulteriore elemento di tranquillità per chi ha bisogno di un SSD durevole.

Un software che fa la differenza

L’SSD supporta il software SSD Utility, che è davvero un valore aggiunto. Utilizzando questa soluzione garantita dall’azienda, abbiamo potuto ottenere conto del dispositivo e del suo stato ma anche dell’istallazione di nuovi aggiornamenti. In più non è difficile verificare lo stato di salute dell’SSD. Per tenere alte le prestazioni anche dopo un po’ di tempo che questi prodotti vengono utilizzati, c’è la funzione per l’ottimizzazione che consigliamo di utilizzare regolarmente per ottenere sempre il massimo.

Compatibilità garantita

Se avete delle remore in termini di compatibilità, potete lasciarle tranquillamente a casa in quanto questo SSD va tranquillamente a braccetto con gli standard PCIe 4.0 e NVMe 1.4. La garanzia di 5 anni offerta da KIOXIA è la ciliegina sulla torta, sottolineando l’impegno dell’azienda nel fornire prodotti affidabili.

KIOXIA ci ha convinto, le considerazioni finali

Avere modo di provare questo prodotto è stato davvero interessante in quanto non ci aspettavamo una potenza del genere. Nettamente all’altezza dei grandi brand, talvolta anche più chiacchierati, questo SSD ha dato prova di poter fornire ottime prestazioni, grande affidabilità e una velocità difficilmente eguagliabile dai pari livello.

Lo KIOXIA EXCERIA PLUS G3, è davvero eccellente per chi vuole risparmiare qualcosina senza lesinare in termini di prestazione. I prezzi in giro vedono il G3 intorno ai 108 €, come su Amazon ad esempio.