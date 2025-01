Samsung ha finalmente introdotto gli “aggiornamenti rapidi” con i nuovi Galaxy S25. I quali sono stati presentati durante l’evento Unpacked di San Jose. Questa tecnologia, nota come “seamless updates“, è stata lanciata da Google nel 2016 e consente di installare gli aggiornamenti di sistema in background. Il risultato? Un dispositivo sempre operativo, interrotto solo da un riavvio di pochi secondi.

Rispetto al metodo tradizionale, che richiedeva di spegnere lo smartphone durante l’installazione, il nuovo approccio garantisce tempi di inattività molto più ridotti. Nonostante la funzione fosse disponibile da quasi un decennio, Samsung ha deciso di integrarla nei propri top di serie solo ora. Segnando così una svolta nella gestione degli aggiornamenti.

Samsung: Il funzionamento degli aggiornamenti senza interruzioni

Il sistema si basa sull’uso di due partizioni, una attiva e una inattiva, chiamate rispettivamente “A” e “B”. Mentre il dispositivo è in uso su una partizione, l’aggiornamento viene installato in background sull’altra. Al termine dell’installazione, basta un breve riavvio per attivare la partizione aggiornata, eliminando i tempi morti che, nei dispositivi tradizionali, potevano durare anche diversi minuti.

Tale approccio migliora l’esperienza utente, ma aumenta anche la sicurezza degli aggiornamenti. Poiché consente di tornare alla versione precedente in caso di problemi tecnici. I “seamless updates” però devono essere previsti durante la progettazione del dispositivo. Per questo, non è possibile integrarli sui modelli precedenti, come il Galaxy S24 Ultra.

Con i Galaxy S25, S25+ e S25Ultra, Samsung adotta una tecnologia attesa da tempo, ma ridefinisce anche il concetto stesso di aggiornamento. I nuovi dispositivi si distinguono anche per specifiche tecniche all’avanguardia, come il display Dynamic AMOLED 2X e il processore Snapdragon 8 Elite. Ma è proprio l’introduzione dei seamless updates a rappresentare un cambio di passo nella gestione software dei dispositivi Samsung. Questa scelta, anche se tardiva, dimostra così l’intenzione dell’azienda di offrire un supporto sempre più efficiente e moderno.