Very Mobile lancia un’imperdibile offerta dedicata agli utenti in cerca di un servizio di telefonia mobile completo e conveniente. Disponibile fino al 13 febbraio, la promozione “Very 5,99€” garantisce l’accesso alla rete 5G senza limiti temporali a un costo mensile di soli 5,99 euro, che rimarrà invariato per sempre. L’assenza di vincoli contrattuali, costi nascosti o penali di disattivazione assicura massima trasparenza e libertà.

Very Mobile, l’offerta 5G più conveniente

L’offerta, riservata ai clienti che effettuano la portabilità da operatori come Iliad, CoopVoce e PosteMobile, include ben 150 Giga di traffico dati, minuti e SMS illimitati e due mesi gratuiti di utilizzo. La gestione è semplice e intuitiva: grazie all’app Very, gli utenti possono ricaricare, monitorare il consumo dei Giga e persino riattivare l’offerta in caso di esaurimento del traffico dati, evitando qualsiasi addebito imprevisto.

Tra le caratteristiche principali dell’offerta spicca la funzione hotspot, che consente di condividere il traffico dati con altri dispositivi senza costi aggiuntivi. Inoltre, chi viaggia all’interno dell’Unione Europea potrà usufruire di 7,6 Giga dedicati, oltre ai minuti e SMS inclusi, senza alcuna spesa extra. Sono compresi gratuitamente anche servizi utili come la segreteria telefonica e l’avviso di chiamata persa, mentre chiamate internazionali e servizi a pagamento indesiderati restano bloccati per garantire maggiore sicurezza.

Very Mobile si affida a una rete altamente performante, con una copertura del 99,7% in 4G e del 97% in 5G, offrendo una connessione veloce e stabile per navigare, guardare contenuti in streaming ultra HD, giocare online o lavorare da remoto senza interruzioni.

Attivare l’offerta è semplice: è possibile acquistare la SIM online, con spedizione gratuita e consegna entro pochi giorni, o recarsi in negozio per completare l’attivazione in pochi minuti. L’identificazione può essere effettuata tramite SPID, CIE o video identificazione.

Very Mobile mette inoltre a disposizione un servizio clienti dedicato, pronto a rispondere a qualsiasi esigenza, garantendo un’esperienza senza complicazioni per tutti gli utenti.