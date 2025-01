Un pericolo che costantemente cerca di colpire tutti gli utenti connessi al mondo del Webber presentato dalle truffe online, in passato questa tipologia di attacco sfruttava i mezzi comunicativi comuni disponibili sul mercato, nella fattispecie parliamo di SMS o mail che venivano inviate al maggior numero di utenti possibili nel tentativo di estorcere informazioni o peggio ancora denaro.

Negli ultimi tempi, però, questo metodo di Truffa ha lasciato spazio ad una versione decisamente più evoluta e pericolosa, i truffatori hanno infatti iniziato ad utilizzare WhatsApp per colpire tutti gli utenti possibili, dal momento che WhatsApp consente di raggiungere molte più persone tutte insieme, aumentando le probabilità di successo in maniera decisamente importante, di conseguenza tanti tantissimi utenti compresi quelli italiani stanno segnalando l’arrivo di strani messaggi dietro i quali però si cela una truffa pronta a scattare.

Come riconoscere il pericolo

Il messaggio in questione contiene nel suo corpo testo una semplice richiesta di tempo per poter scambiare due chiacchiere, in caso di risposta però prenderà luogo la truffa vera e propria che cercherà di estorcervi informazioni sensibili, nel dettaglio tale messaggio arriva da un numero completamente sconosciuto con un prefisso decisamente poco comune in Italia, per di più potrete verificare che tale numero non condivide i gruppi con voi e ha un paese di origine altrettanto inaspettato, se doveste riscontrare tutti questi elementi tutti insieme potete stare certi che si tratta di una truffa a tutti gli effetti, di conseguenza la cosa migliore da fare è non rispondere e bloccare immediatamente l’utente che vi ha scritto onde evitare ulteriori rischi.

Ricordatevi ovviamente di tenere gli occhi aperti e restare informati sui metodi di truffa circolanti in rete, conoscerli essenziale per non cascare in pieno in questa tipologia di pericolo, le truffe infatti cambiano spesso forma sebbene puntino al medesimo bottino tutte le volte