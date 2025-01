Soltanto un mese fa, il produttore tech Realme ha annunciato ufficialmente per il mercato mobile un nuovo smartphone, ovvero il nuovo Realme 14x. Nonostante sia passato davvero poco dal suo debutto, l’azienda ha deciso di presentare sul mercato una nuova versione di questo. Per il momento, sembra che questa versione sarà disponibile all’acquisto in Malaysia. Vediamo qui di seguito le differenze rispetto alla versione standard.

Realme 14x, l’azienda annuncia ufficialmente sul mercato una nuova versione

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Realme ha annunciato ufficialmente una nuova versione del suo ultimo smartphone di fascia media. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Realme 14x. Rispetto alla versione standard annunciata a livello globale un mese fa, la nuova versione presenta soltanto alcune piccole differenze.

Quest’ultima dispone della sola certificazione di resistenza IP64, mentre la versione standard dispone di una certificazione migliore, ovvero quella IP68/IP69. Oltre a questo, qui troviamo rispetto al precedente modello una batteria leggermente più piccola, pari cioè a “soli” 5000 mah. Qui è presente il supporto alla ricarica rapida da soli 15W.

Per quanto riguarda il resto, troviamo più o meno le stesse specifiche tecniche della versione standard. Abbiamo sempre un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.67 pollici e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Dal punto di vista prestazionale, a bordo troviamo poi il processore MediaTek Dimensity 6300. A bordo troviamo poi l’ultima release del software di Google, ovvero Android 15. L’azienda ha inoltre personalizzato l’interfaccia utente con la nuova Realme UI in versione 6.0.

Prezzi e disponibilità

La nuova variante di Realme 14x sarà disponibile all’acquisto presumibilmente solo in Malaysia nelle colorazioni Peridot Green e Carbon Black nell’unico taglio di memoria con 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno ad un prezzo di circa 239 euro al cambio attuale.