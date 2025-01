Come ormai noto, l’arrivo degli iPhone sul mercato hanno rivoluzionato il settore degli smartphone. La presentazione del primo dispositivo mobile di Apple rappresentò una vera scossa per il mercato. Fino a quel momento, marchi come Nokia e BlackBerry dominavano incontrastati. Ma quella presentazione segnò l’arrivo di un dispositivo che ridefiniva il concetto stesso di smartphone.

Nokia ha sottovalutato il potenziale degli smartphone Apple

L’iPhone non era semplicemente un prodotto tecnologico. Era un manifesto che combinava design, usabilità e funzionalità in un modo mai visto prima. La tastiera virtuale, il touchscreen capacitivo e un sistema operativo fluido e intuitivo rendevano obsoleti i paradigmi tradizionali. Steve Jobs esibì i nuovi dispositivi come “tre in uno”. Il dispositivo incorporava un telefono, un lettore musicale e un browser internet.

Il pubblico rimase letteralmente a bocca aperta. Eppure, molti dei concorrenti sottovalutarono il potenziale del nuovo arrivato. Nokia, ad esempio, reagì in modo misurato. Analizzò l’iPhone definendolo come un prodotto di nicchia. Lo smartphone era troppo costoso per impattare sul grande pubblico. Inoltre, la tastiera virtuale veniva considerata poco pratica.

Suddetta lettura, evidentemente errata, si rivelò fatale. Nokia tentò di reagire con dispositivi come il 5800 XpressMusic. Eppure, il gap nell’esperienza utente era evidente. Allo stesso modo, le iniziative per modernizzare Symbian o puntare su Maemo arrivarono troppo tardi. Mentre Apple ridefiniva le aspettative dei consumatori, Nokia era impantanata nel passato. L’azienda risultava incapace di abbandonare il suo vecchio modello di business.

Oggi, la vicenda di Nokia è uno dei casi più emblematici di mancata innovazione. Quanto accaduto mostra un’evidente lezione. In un mercato che evolve a ritmi vertiginosi, non ci si può permettere di sottovalutare un concorrente. Tale scelta potrebbe costare caro. Apple non ha solo introdotto un nuovo dispositivo. L’azienda di Cupertino ha riscritto le regole per l’intero settore. Lasciando indietro, in tal modo, chi non era disposto a cambiarle.