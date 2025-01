Nintendo giovedì scorso ha rilasciato il trailer della sua nuova console di punta, mostrando per la prima volta la Switch 2, la maggior parte delle novità già hanno già ricevuto un analisi da parte della critica. Ad oggi però ci sono dei punti non ancora molto chiari, i quali meritano di essere trattati.

Il teaser infatti è breve ed incentrato principalmente sul design della console, senza scendere nei particolari. Per arrivare ad una conclusione bisogna analizzare il tutto e metterlo a confronto coi rumor degli ultimi mesi, ricostruendo un quadro più completo. Cosa che abbiamo fatto nel nostro articolo dedicato alla prossima uscita di casa Nintendo. Anche perché nelle ultime ore è emerso un ulteriore dettaglio oltre a quelli già noti.

Se si torna direttamente sul video, rallentandolo, in modo da ottenere una visione frame per frame, si può notare che nella parte alta della Switch 2 è presente un piccolo foro. Non sappiamo ancora di cosa si tratti, dato che nessuna fonte ufficiale può confermare, però l’ipotesi più probabile è che possa trattarsi di un microfono. Non solo perché ha la forma giusta, ma anche perché non sarebbe di certo la prima volta per una console di Nintendo.

Vediamo il passato della Nintendo Switch 2

Fin dai tempi del Nintendo DS avevamo un microfono interno, così come per il 3DS e per il paddone di Wii U. In effetti, possiamo dire che la prima Switch aveva messo in dubbio questa cosa, proprio perchè non era presente da nessuna parte, rappresentando una vera e propria eccezione.

Sembra invece che con tutta probabilità Switch 2 rimedierà a questa lacuna, anche perché dovrebbe avere un’anima più votata all’interazione online tra i giocatori. Il misterioso tasto posizionato sul Joy-Con destro, al di sotto di quello Home, stando alle indiscrezioni servirebbe proprio per richiamare chat di gruppo e chat vocali.

Un’idea incredibile, la quale renderebbe decisamente molto comoda l’interazione tra i vari videogiocatori. Fino ad adesso gli indizi ci sono e lo scenario sembra decisamente plausibile. Purtroppo per sapere tutta la verità riguardo Switch 2 bisognerà aspettare fino al Direct fissato per il 2 aprile.