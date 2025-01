Apple ha confermato la produzione del nuovo iPhone 16E che potrebbe portare dei cambiamenti per questa serie di dispositivi. Il nuovo dispositivo avrebbe a disposizione tutte quelle funzionalità che Apple ha introdotto nei suoi iPhone. In più, in USA, il modello attuale dell’ iPhone SE è quasi esaurito e presto non verrà più venduto. Questo dimostra che il nuovo modello uscirà tra poco in modo da continuare la serie di questi modelli.

Una delle caratteristiche più importanti del modello 16E riguarda il prezzo più accessibile e più basso rispetto agli altri modelli. Inoltre ci sarà il passaggio dal modem Qualcomm a quello proprietario in modo da favorire un notch migliore. La novità che caratterizzerà la versione 2025 è la funzione Face ID al posto del Touch ID in modo da rendere più funzionale il dispositivo. Anche perché in questo modo sarà più protetto e più sicuro e anche più semplice da sbloccare.

Apple, ecco alcune delle funzionalità dell’ iPhone 16E

Secondo alcune indiscrezioni, la differenza estetica con il 14E è la presenza della singola fotocamera posteriore da 48 MP. Il display sarà da 6,1 pollici e con un processore Apple A18 con 8 GB di RAM e funzionalità AI con Apple Intelligence. Se le funzionalità inserite non saranno molto funzionali, si potrebbe incorrere anche in un ritiro del modello. Infatti questo sarebbe potuto succedere anche con il modello corrente poiché ci sono alcune limitazioni nelle sue caratteristiche. Questo sta a significare che per la buona riuscita del prodotto, sarà necessario inserire al suo interno delle funzioni veramente utili. Infatti questo sarebbe uno dei tanti motivi per cui non viene molto apprezzato. Il fatto che il prezzo sia molto più basso degli altri dispostivi del marchio, dimostra che ci saranno delle diverse funzionalità e che non tutte le caratteristiche moderne verranno inserite.

Il modello SE sta per finire, per cui la presentazione ufficiale avverrà a breve e vedremo se ci saranno delle sorprese oppure se rimarrà simile al 14E.