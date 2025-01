Spendere di meno era davvero difficile, l’acquisto delle Xiaomi Redmi Buds 6 Active, un nome lunghissimo per identificare un paio di cuffiette true wireless pensate principalmente per l’utilizzo in mobilità, raggiunge una spesa finale di soli 12,99 euro su Amazon.

Gli auricolari in questione sono disponibili in due colorazioni differenti, il prezzo indicato è valido solo per il colore “Bianco”, con realizzazione interamente in plastica, finitura opaca sulla maggior parte della superficie, e dimensioni della singola custodia decisamente ridotta, tanto da facilitare enormemente il trasporto ovunque vogliate e desideriate, essendo riponibili all’interno di una tasca dei pantaloni o similari.

Xiaomi Redmi Buds 6 Active: la promozione fino a 12 euro

Xiaomi Redmi Buds 6 Active sono le cuffiette che gli utenti devono acquistare nell’esatto momento in cui vi trovate a voler spendere il meno possibile, ma allo stesso tempo siete alla ricerca di un prodotto che possa allietare le vostre giornate, in termini musicali. Il listino era già basso, infatti parliamo di un dispositivo da 21,91 euro, ma che risulta essere ugualmente ridotto del 41%, fino a scendere a 12,99 euro. Le potete acquistare qui.

Sono cuffiette true wireless perfettamente compatibili con un qualsiasi dispositivo o sistema operativo, sia esso Android o iOS, con collegamento diretto tramite bluetooth 5.4, ed una autonomia estesa fino ad un massimo di 30 ore complessive, sfruttando ovviamente i cicli di ricarica. Il driver da 14,2 millimetri è più che sufficiente in termini qualitativi, oltre che di dettaglio e di nitidezza generali, il volume massimo raggiunge livelli complessivamente accettabili ed accessibili, oltre alla certificazione IPX4 per resistenza a schizzi d’acqua e polvere di vario genere. Leggendo le specifiche tecniche potreste notare la dicitura cancellazione del rumore in telefonata, ciò sta a significare in parole povere che il prodotto riesce a sopprimere il rumore ambientale mentre effettuate la telefonata.