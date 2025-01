Very Mobile: 150 GB in 5G gratis due mesi, tempo fino al 13 febbraio

Very Mobile aveva in mente un bel programma per dominare in Italia e a quanto pare ci potrebbe riuscire se continuasse così. Proprio per questo è tempo di valutare la sua nuova promozione per chi arriva da Iliad o altri gestori virtuali. Questa offre una tariffa completa e conveniente. Con un prezzo competitivo e due mesi in omaggio, l’offerta punta ad attirare utenti che cercano un piano ricco di Giga senza rinunciare alla qualità del servizio.

I dettagli dell’offerta di Very Mobile con 150 GB

L’offerta include il meglio al suo interno. Ecco i dettagli:

150 GB al mese con accesso al 5G gratuito incluso , per navigare alla massima velocità disponibile;

con accesso al , per navigare alla massima velocità disponibile; Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

i numeri fissi e mobili nazionali; SMS senza limiti, per rimanere in contatto anche tramite messaggi tradizionali.

Il costo è di soli 5,99 € al mese per sempre, senza costi nascosti o aumenti futuri. Inoltre, Very Mobile offre 2 mesi gratis a chi attiva questa promozione entro il 13 febbraio 2025, rendendola ancora più interessante per chi desidera risparmiare.

Offerta dedicata solo ad alcuni utenti

La promozione è disponibile esclusivamente per i nuovi clienti che provengono da Iliad o da altri operatori virtuali. Grazie a questa offerta, Very Mobile si propone come un’opzione competitiva per chi vuole cambiare gestore e ottenere un piano dati generoso a un prezzo contenuto.

Very Mobile è un gestore che punta su trasparenza e semplicità, garantendo tariffe senza sorprese e un servizio affidabile. L’inclusione del 5G gratuito rappresenta un valore aggiunto per chi cerca velocità e stabilità nella connessione, mentre i 2 mesi in omaggio offrono un ulteriore vantaggio economico.

Scegliendo dunque Lyca Mobile gli utenti possono avere il meglio anche senza rifarsi ad un provider famosissimo come quelli soliti. Potrebbe quindi essere questa la scelta ideale per chi desidera un servizio moderno, completo e conveniente sotto tutti i punti di vista.