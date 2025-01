Ottimizzare sempre di più la presenza dei diversi mercati è uno degli obiettivi principali delle case costruttrici del settore automotive. Tra le tante, la casa automobilistica Renault ha deciso di fare un passo avanti importante che gli permetterà di la sua presenza nel settore dei veicoli elettrici.

Nello specifico, la casa costruttrice francese ha annunciato di aver inaugurato il suo Advanced China Development Centre a Shanghai. Secondo quanto dichiarato dalla stessa azienda, si tratta di un centro di ricerca e sviluppo che in un primo momento si occuperà del progetto che vede come protagonista la Twingo E-Tech. Vettura del marchio francese che dovrebbe fare il suo debutto ufficiale nel corso del 2026. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza.

Renault Twingo elettrica: vettura economica

Nuove strategie e progetti riguardano la casa automobilistica francese che punta a portare sul mercato nuovi modelli tra cui proprio la Twingo E-Tech. L’obiettivo del costruttore francese sarebbe proprio quello di portare su strada una vettura dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

In merito alla Twingo E-Tech, Luca De Meo, amministratore delegato di Renault, ha colto l’occasione per svelare al quotidiano cinese China Daily alcuni dettagli. L’obiettivo dichiarato dal CEO sembrerebbe quello di sviluppare un’auto elettrica a prezzi più accessibili rispetto al passato in meno di due anni. Tale proposta, effettuata al team francese, aveva creato preoccupazione ma per gli ingegneri, in Cina, non c’è stato nessun problema. Ciò ha portato alla decisione di accelerare la decisione di creare l’ACDC.

Non a caso, dunque, Luca De Meo non ha potuto fare a meno di elogiare l’industria cinese per i suoi tempi rapidi di ricerca e sviluppo, ma non solo. Non manca infatti l’uso di una tecnologia all’avanguardia e una catena di fornitura che si contraddistingue grazie alla sua eccellenza ed efficienza. E’ chiaro che per Renault le collaborazioni con i partner cinesi rappresentano una grande opportunità. Ricordiamo, inoltre, che la Twingo elettrica sarà prodotta in Slovenia.