Milano-Parigi in Frecciarossa: torna finalmente il collegamento

Dopo una lunga sospensione, il Frecciarossa Milano-Parigi tornerà finalmente in servizio dal 1° aprile 2025. Le corse giornaliere saranno solo due, quindi attenzione alle prenotazioni. La tratta era stata interrotta circa due anni fa a causa di una frana. Questa aveva infatti reso inagibile il traforo ferroviario del Frejus, situato tra il Piemonte e la Francia. Ora, con la riapertura prevista a metà marzo, i collegamenti potranno riprendere per la gioia dei viaggiatori.

Quanto tempo serve al treno Frecciarossa per raggiungere Parigi? Circa sette ore, con partenze giornaliere da Milano alle 6:25 e alle 15:53. Per la tratta contraria i treni partiranno alle 7:30 e alle 15:20. Lungo il percorso, il Frecciarossa effettuerà fermate in città diverse ed importanti come Lione, Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane, Oulx e Torino. Veniamo al dunque, a ciò che ci interessa di più probabilmente: il costo. Il prezzo Il del biglietto varia come al solito per tutti i Frecciarossa a seconda della classe scelta. La tariffa più economica parte da 35 euro, mentre per la classe Executive si potrà arrivare fino a 199 euro. Un’opportunità per chi cerca un’alternativa abbastanza rapida ed anche confortevole al trasporto aereo.

Nuove tratte per espandere la rete Frecciarossa

Oltre al ritorno della linea Milano-Parigi, Frecciarossa ha in programma un’altra importante novità. Dal 15 giugno 2025 sarà infatti attivato il collegamento Parigi-Marsiglia. In Tal caso ci saranno quattro corse giornaliere. Il tempo di percorrenza sarà di tre ore e venti minuti, con fermate nelle città di Lione Saint-Exupéry, Avignone, Aix-en-Provence e Marsiglia Saint-Charles. Queste iniziative rientrano nel piano 2025-2029 del Gruppo FS. Il Gruppo punta, come evidente, a rafforzare la propria presenza internazionale. Attualmente, Trenitalia genera tre miliardi di fatturato all’estero e conta su un organico di 12mila dipendenti. La ripresa dei collegamenti ferroviari tra Italia e Francia non è quindi solo una grande opportunità per i viaggiatori. Si va sempre più verso un trasporto più sostenibile ed efficiente grazie alle tratte Frecciarossa e non. La pecca? La partenza da Milano. In molti probabilmente sceglieranno ancora altri modi di spostarsi.