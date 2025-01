L’FTC, l’agenzia antitrust statunitense, ha pubblicato Un report all’interno del quale esprime le proprie perplessità e i propri dubbi in merito al pericolo Legato all’instaurarsi di un monopolio da parte delle grandi realtà tecnologiche che stanno portando avanti ingenti investimenti nel mondo dell’intelligenza artificiale, nel dettaglio si parla di colossi come Google, Microsoft e ovviamente OpenAI, non mancano anche le startup come Anthropic.

Le perplessità della FTC

Nello specifico, le preoccupazioni dell’antitrust sono legate alle pratiche di “spesa circolare” e gli accordi di esclusività che legano le startup ai loro finanziatori, secondo l’antitrust, questo circolo potrebbe autoalimentarsi creando un vero e proprio monopolio in grado di svantaggiare la concorrenza in partenza, cosa che è in ultimo atto andrebbe a danneggiare i consumatori.

Nello specifico, secondo l’antitrust, questo tipo di rapporto commerciale va a creare una stretta dipendenza tra i grandi colossi e le piccole start-up, queste ultime infatti ricevono ingenti finanziamenti e potenza di calcolo in abbondanza, ma allo stesso tempo sono vincolate ad utilizzare esclusivamente il cloud messo a disposizione dalle realtà consolidate, creando un vero e proprio rapporto di stallo e Lock-in.

Il concetto di spesa circolare risulta quello più critico secondo l’antitrust, spesso infatti le grandi aziende concedono finanziamenti alle piccole start-up che però sono costrette a utilizzare la maggior parte di queste risorse proprio per acquistare la potenza di calcolo necessaria dalle medesime aziende che le hanno finanziate, ció non fa altro che restituire il capitale a queste due aziende creando però allo stesso tempo un vincolo finanziario per le piccole start-up, dinamica tutta a vantaggio delle grandi aziende che possono così proteggere il loro capitale.

Non rimane dunque che attendere le manovre dell’antitrust che sicuramente imporrà dei limiti e dei vincoli alle grandi aziende per impedire che fagocitino sul nascere le realtà più piccole che cercano di emergere in mezzo al marasma generato dai grandi colossi della tecnologia.