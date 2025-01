I Google Pixel sono modelli ni smartphone che il colosso ha portato sul mercato nel corso degli ultimi anni. Smartphone che si contraddistinguono grazie ad una serie di caratteristiche tecniche uniche e un design che non passa inosservato. Se siete attualmente possessori di uno smartphone Google Pixel, dopo aver effettuato l’installazione di Android 15 potreste dover fare i conti con alcune difficoltà legate con la gesture per tornare indietro.

Stiamo parlando, in realtà, di un bug segnalato già da un po’ di tempo dagli utenti e su cui la stessa azienda si è impegnata al fine di risolvere con tempestività la problematica in questione. Da poco, infatti, il colosso di Mountain View ha segnato come risolto. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito al bug che ha interessato i Pixel.

Gooogle Pixel: il colosso risolve il bug della gesture

Avere a disposizione smartphone e dispositivi tech che giornalmente ci consentono di portare a termine semplici pratiche come telefonare, inviare email, effettuare download di documenti è ormai necessità di ciascuno di noi. Nel momento in cui, però, tali dispositivi mostrano problematiche e bug relativi ad alcune funzionalità, naturalmente, non mancano i malcontenti.

Nel caso dei Google Pixel, parliamo certamente di dispositivi eccellenti ma, come sappiamo, può capitare che si vada incontro ad alcune problematiche su cui il costruttore stesso deve intervenire per risolvere.

Per quanto riguarda, dunque, il bug che ha interessato la gesture per tornare indietro sui Google Pixe, l’azienda ha provveduto a risolvere le problematiche riscontrate segnando il bug come risolto. Nel caso in cui foste in possesso di un Pixel con Android 15 che non funziona ancora bene è solo una questione di tempistiche. Il consiglio, dunque, è quello di attendere che la distribuzione del fix avvenga per tutti nel corso dei prossimi giorni.