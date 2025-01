Google continua a potenziare le funzionalità di Gemini, la sua piattaforma di intelligenza artificiale, introducendo una nuova opzione che consente agli utenti di gestire i dispositivi smart home direttamente dalla schermata di blocco del telefono. Questa novità semplifica l’accesso e il controllo della casa intelligente, migliorando l’integrazione tra smartphone e ambienti domestici connessi.

Funzionalità principali dell’aggiornamento

Con il nuovo aggiornamento, gli utenti potranno utilizzare scorciatoie rapide per controllare i dispositivi smart home senza sbloccare il telefono. Tra le funzionalità principali:

Controllo diretto di luci, termostati e serrature con un semplice tocco sulla schermata di blocco.

con un semplice tocco sulla schermata di blocco. Notifiche smart contestuali : Gemini suggerisce azioni basate sul momento della giornata, come spegnere le luci di notte o attivare una modalità risparmio energetico.

: Gemini suggerisce azioni basate sul momento della giornata, come spegnere le luci di notte o attivare una modalità risparmio energetico. Sicurezza migliorata: per evitare accessi non autorizzati, è possibile configurare un’autenticazione biometrica per alcune azioni critiche, come sbloccare una serratura smart.

Questa integrazione punta a rendere più fluido il controllo della casa intelligente, eliminando passaggi superflui e garantendo un’esperienza intuitiva. Gemini sfrutta l’intelligenza artificiale per imparare dalle abitudini degli utenti e offrire suggerimenti personalizzati. Ad esempio:

Durante la notte, la schermata di blocco potrebbe proporre di attivare un sistema di allarme o di abbassare le luci.

Al rientro a casa, potrebbe suggerire di accendere il riscaldamento o disattivare la modalità di sicurezza.

Questa automazione migliora l’efficienza e la praticità, trasformando lo smartphone in un vero e proprio hub per la gestione della smart home. L’aggiornamento sarà inizialmente disponibile per i dispositivi Google Pixel e successivamente esteso ad altri smartphone Android compatibili con Google Home. La funzione richiede l’ultima versione dell’app Google Home e un account configurato con dispositivi smart home integrati.

Il rollout globale è previsto per il primo trimestre del 2025, e Google ha già iniziato a raccogliere feedback dagli utenti beta per ottimizzare l’esperienza.

Con questa integrazione, Google punta a semplificare ulteriormente l’uso dei dispositivi connessi, dimostrando come l’intelligenza artificiale possa migliorare la gestione quotidiana della casa. Gemini continua a evolversi come una piattaforma versatile e innovativa, offrendo soluzioni pratiche e orientate all’utente.