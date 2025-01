Expert è una certezza: i MIGLIORI PREZZI sul top della tecnologia

Siete pronti per un’esperienza di shopping mai vista prima? Da Expert è arrivato il momento che tutti stavate aspettando: il Fuoritutto Extra Folle! È una vera festa per gli amanti degli affari. Vi sembrerà di essere in un mondo magico dove i prezzi scendono e la qualità resta al top. Potrete entrare in un negozio dove ogni angolo è strapieno di offerte con prezzi eccezionali. Non c’è bisogno di correre al negozio fisico, anche online troverete la stessa scelta di occasioni. Siete mai stati così entusiasti di rinnovare casa? Ora potrete farlo con la certezza di portare a casa i migliori prodotti a prezzi imbattibili. È il momento perfetto per regalarsi un po’ di tecnologia o finalmente cambiare quel vecchio elettrodomestico che avete sempre voluto sostituire. Preparatevi, perché qui non si scherza!

Offerte uniche da Expert su una marea di prodotti

Se avete bisogno di una nuova lavatrice, non potete perdervi le offerte da Expert. La LG Smart da 8kg è in offerta a 399 euro. E se preferite la Whirlpool, troverete il suo modello a 349 euro. Per chi deve gestire grandi quantità di bucato, l’Electrolux da 10kg con tecnologia SensiCare è perfetta a 549 euro. Anche gli amanti del caffè troveranno pane per i loro denti, con la Polti Coffea S15B e 54 cialde incluse, al prezzo super da Expert di 129,90 euro.

Amate la tecnologia? Preparatevi a innamorarvi con Expert! Il potente Dyson V11 Advanced, scopa elettrica senza sacco, è a soli 399 euro. E se è un Smart TV che cercate, il Samsung QLED 4K da 43″ vi aspetta a 449 euro. Ma le sorprese non finiscono qui. Un iPad da 10,9 pollici è disponibile per 379 euro, perfetto per divertirsi o lavorare. E se avete bisogno di un nuovo portatile, l’HP Notebook 15s con Windows 11 Home è in offerta a 549 euro. Non aspettate oltre, le offerte Expert vi aspettano proprio qui, ma non dureranno per sempre!