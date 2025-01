Bushcraft Simulator è un nuovo titolo survival con elementi roguelike che farà il proprio debutto su PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Il gioco permetterà agli utenti di immergersi in una foresta selvaggia e dimostrare le proprio capacità di sopravvivenza.

L’ispirazione per Bushcraft Simulator viene da titoli apprezzati dalla community come Green Hell e The Forest ma si distacca da queste opere per le proprie meccaniche uniche. Il titolo è caratterizzato da un’esperienza realistica oltre che da un gameplay vario e bilanciato.

Gli sviluppatori di A2 Softworks, studio polacco noto per titoli come Gatewalkers e Climber: Sky is the Limit, sta completando lo sviluppo. La data di lancio ufficiale non è ancora nota ma maggiori dettagli verranno forniti nel corso delle prossime settimane.

Nel frattempo, il video gameplay permette di avere un’idea di quelle che saranno le caratteristiche principali di Bushcraft Simulator. Il giocatore dovrà sopravvivere il più a lungo possibile all’interno di un’isola deserta e ricoperta da una fitta vegetazione.

Il crafting e l’esplorazione saranno fondamentali per sopravvivere all’interno della foresta. Bisognerà costruire il proprio rifugio, procacciarsi il cibo e creare armi per difendersi da eventuali assalti. Dal trailer emerge un aspetto molto importante come quello della pianificazione.

Il campo base dovrà avere delle aree fondamentali come il letto, il fuoco e il sistema di purificazione dell’acqua. I giocatori dovranno pianificare le costruzioni al fine di massimizzare la sicurezza del proprio quartier generale. Da notare come anche il tipo di legna utilizzata per il falò fa variare il potere calorifico nella preparazione delle pietanze o nel mantenimento del fuoco stesso..

Infine, come sempre accade in giochi simili, il personaggio avrà dei parametri primari da mantenere sotto controllo come la fame, la stanchezza, il freddo e ovviamente la salute. Trascurare anche solo uno di questi aspetti comporterà l’indebolimento progressivo e la fine della partita.