Apple TV+ ha da sempre rappresentato un progetto ambizioso. A differenza dei piattaforme consolidate come Netflix o Disney+, Apple ha scelto di adottare un approccio diverso. Puntando non tanto su un ampio catalogo, ma su contenuti originali di altissima qualità. Ciò è stato ribadito più volte da Tim Cook. Secondo quanto riportato Apple ritiene che la qualità viene prima della quantità.

Apple TV+: dettagli interessanti sulla strategia

Tale strategia si riflette nella ricezione delle sue produzioni. Molte delle serie originali della piattaforma hanno raccolto numerosi riconoscimenti da parte della critica. Confermando, così, che l’approccio premium di Apple può competere con i giganti del settore. A tal proposito, sorge però una domanda cruciale. Quanto è sostenibile dal punto di vista economico tale strategia?

Secondo un’analisi di Parrot Analytics, società leader nella misurazione del successo dei contenuti streaming, alcune produzioni di Apple TV+ hanno registrato risultati economici notevoli. La loro metodologia si basa sull’analisi della domanda degli spettatori e sull’impatto che un contenuto ha nell’acquisizione e nel mantenimento degli abbonati. I dati, sebbene non ufficiali e suscettibili di approssimazioni, offrono un’interessante panoramica.

Tra i titoli di punta, Ted Lasso spicca con un incasso stimato di oltre 609 milioni di dollari in quattro anni. Tale successo ha reso la serie un simbolo del marchio Apple TV+. I numeri emersi nell’analisi, suggeriscono che le produzioni di Cupertino riescono a competere con titoli di piattaforme più affermate. Ciò nonostante il catalogo limitato presentato dalla piattaforma.

Secondo quanto presentato dall’analisi, il costo totale del progetto Apple TV+ supera i 10 miliardi di dollari. Con tali premesse la sfida per Apple sarà quella di bilanciare investimenti, qualità e ritorni economici. Il tutto mantenendo viva la promessa di un’esperienza di visione unica per tutto il pubblico. Solo il tempo potrà dimostrare se Apple sarà in grado di perseguire tale strategia continuando a registrare guadagni soddisfacenti.