TIM lancia in Italia l’attivazione delle eSIM senza QR Code sui Galaxy S25

TIM introduce un’importante novità: l’attivazione delle eSIM senza necessità di QR Code. La funzionalità, disponibile per la prima volta in Italia, sarà utilizzabile dai clienti che acquistano uno smartphone della serie Samsung Galaxy S25 presso i negozi TIM.

Un’esperienza d’uso semplificata

Grazie a questa nuova soluzione è garantita da una tecnologia innovativa, c’è la possibilità di attivare la eSIM direttamente tramite una notifica sul dispositivo. Non c’è più dunque alcun tipo di necessità di andare ad inquadrare un QR code. Questa innovazione, basata sullo standard GSMA eSIM Discovery, associa il codice eID della eSIM al numero di telefono del cliente, garantendo un processo rapido e intuitivo.

L’iniziativa è rivolta a:

Nuovi clienti TIM ;

; Chi attiva una nuova linea mobile;

Chi trasforma una SIM tradizionale in eSIM.

Le modalità tradizionali di attivazione tramite QR Code resteranno valide per gli acquisti online o per dispositivi non compatibili con questa tecnologia.

Vantaggi per ambiente e utenti

Oltre alla comodità, questa soluzione supporta la sostenibilità ambientale riducendo l’uso di materiali fisici per l’attivazione delle SIM. TIM conferma il proprio impegno verso un modello digitale che integra l’innovazione tecnologica con l’attenzione al cliente, in linea con la filosofia “Digital with human touch”.

Offerte di lancio per i Galaxy S25

In occasione del lancio, i nuovi Samsung Galaxy S25 (inclusi S25+ e S25 Ultra) sono disponibili in promozionepresso i negozi TIM. Ecco i dettagli:

Prezzi dimezzati grazie al finanziamento TIMFin , con rate da 15 euro al mese per 24 o 30 mesi, senza anticipo e a tasso zero;

, con rate da 15 euro al mese per 24 o 30 mesi, senza anticipo e a tasso zero; Offerta esclusiva: il modello con il doppio di memoria al prezzo base;

al prezzo base; Rate ridotte a 6 euro al mese con la formula TIM Rivaluta, che prevede la riconsegna di uno smartphone usato.

Gli smartphone sono già prenotabili online e nei negozi TIM, con consegna gratuita a domicilio. La disponibilità nei punti vendita è prevista per la fine di gennaio.

Con questa novità, TIM ridefinisce l’esperienza d’acquisto e d’uso per i propri clienti, puntando su praticità, sostenibilità e innovazione.