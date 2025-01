Sono tante le novità che Casa Samsung sta preparando per tutti gli utenti appassionati del marchio. Nell’attesa che l’azienda decida di rilasciare ufficialmente informazioni su alcuni dispositivi, non mancano rumor che ci consentono di avere un’idea più chiara di come potrebbero essere. I protagonisti, dunque, sono proprio i nuovi smartphone e tablet rugged dell’azienda di elettronica coreana.

Nello specifico, le informazioni diffuse nelle scorse ore riguardano sia i Galaxy XCover 7 Pro e Galaxy Tab Active5 Pro che i nuovi modelli di tablet in arrivo nel 2025, ovvero il Samsung Galaxy Tab S10 FE e il Galaxy Tab S10 FE+. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito a questi nuovi dispositivi dell’azienda coreana.

Samsung: nuovi leak sui nuovi dispositivi

Tutti noi conosciamo Samsung poiché si contraddistingue come azienda che nel corso degli anni è riuscita a conquistare utenti di tutte le età. Non a caso, i suoi dispositivi si caratterizzano e differenziano grazie ad una serie di specifiche tecniche e ad un design che attira l’attenzione di molti. Come anticipato in apertura, oggi alcuni leak diffusi sul web ci consentono di avere un’idea più chiara di come saranno i prossimi smartphone e tablet rugged firmati Samsung.

Nelle scorse ore, alcuni possibili dettagli sono emersi in merito al Galaxy XCover 7 Pro. Quel che sappiamo, al momento, è che questo nuovo modello di tablet rugged ospiterà uno Snapdragon 7s Gen 3. Non dimentichiamo che sul Galaxy XCover 7 è presente un display Full HD+ da 6,6 pollici, con alla base una batteria con capacità di 4050 mAh.

Non ci resta che attendere nuovi leak e indiscrezioni in attesa di ricevere notizie e dettagli ufficiali da parte della stessa azienda coreana Samsung. Naturalmente è tanta l’attesa da parte degli utenti che non vedono l’ora di conoscere tutte le caratteristiche ma, soprattutto, di poter toccare con mano i nuovi dispositivi.