Sono stati provati dei test di resistenza per lo YouTuber JerryRigEverything, che ci propone i top di gamma OnePlus 13 e il leggermente inferiore OnePlus 13R in un video sulla piattaforma. Si può dire che entrambi performino molto bene, soprattutto dal punto di vista del famigerato bend test, che in passato è stato fatale ad alcuni OnePlus anche top di gamma: entrambi resistono benissimo alle sollecitazioni dello YouTuber, che osserva un posizionamento asimmetrico delle aperture in plastica per le antenne come un potenziale vantaggio chiave. Infatti, il 13R rimane ancora più solido, probabilmente grazie al fatto che il vetro anteriore e la back cover sono perfettamente piatti.

Ecco ciò che sappiamo a riguardo

Per il resto, quantomeno dal punto di vista della resistenza, non ci sono moltissime differenze: nonostante il ricorso a due rivestimenti diversi, i graffi riportati sul display sono praticamente identici, e il test dell’accendino produce risultati analoghi. Naturalmente i due dispositivi hanno delle differenze tecniche che incidono indirettamente sulla resistenza, in particolare cambia la certificazione contro acqua e polvere, IP69 per il flagship e IP65.

Ricordiamo che nelle certificazioni IP il primo numero rappresenta il livello di resistenza alla polvere, e va da 0 a 6, mentre il secondo è per la resistenza all’acqua, che va da 0 a 9, ed in entrambi i casi può esserci anche una “X”, che significa semplicemente estraneo. Il livello 5 indica che il dispositivo può resistere a spruzzi d’acqua anche con una certa pressione, mentre il livello 9, il più alto, indica resistenza a getti ad alta pressione a distanza ravvicinata con acqua ad alte temperature.

Tecnicamente la certificazione di livello non dice niente sulla resistenza all’immersione: per quello bisogna rivolgersi al livello precedente, secondo cui il dispositivo dovrebbe sopravvivere almeno 1 m sott’acqua per un periodo prolungato di tempo, in genere fra i 30 e i 60 minuti. Per questa ragione, molti produttori stanno iniziando a indicare una resistenza “doppia”, IP68/IP69, ma l’implicazione è che il livello più alto include anche tutti quelli precedenti.