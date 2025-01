Netflix: l'utente extra è ufficiale, costi più bassi ma più limitazioni

Netflix amplia le opzioni per gli abbonati italiani introducendo l’utente extra con pubblicità, una formula che permette di condividere l’account con persone esterne al nucleo familiare a un prezzo ridotto, ma con alcune limitazioni rispetto all’opzione standard.

Come funziona l’utente extra con pubblicità

Per la prima volta gli utenti videro questa funzione nel 2023. Per chiunque non la conoscesse, c’è l’opportunità di aggiungere anche un altro accesso al proprio piano di abbonamento per le persone che non appartengono al nucleo familiare. Bisogna pagare un prezzo di 4,99 € mensili, mentre nel caso degli abbonamenti con pubblicità, il prezzo cala a soli 3,99 € mensili. Bisogna tenere conto di alcune restrizioni:

Un solo dispositivo supportato alla volta;

alla volta; Limite di 15 download mensili ;

; Qualità video 1080p (Full HD) , senza supporto per l’audio spaziale;

, senza supporto per l’audio spaziale; Un unico profilo , non configurabile come profilo “Bambini”;

, non configurabile come profilo “Bambini”; Presenza di interruzioni pubblicitarie durante la visione.

Per attivare l’opzione, Netflix richiede alcune informazioni personali, come la data di nascita e il genere. Nonostante le limitazioni, l’utente extra con pubblicità consente l’accesso alla piattaforma al di fuori dell’ambiente domestico, senza interferire con l’esperienza del titolare dell’account principale.

Chi può aggiungere utenti extra

La funzione è riservata agli abbonati con piani Standard o Premium. Ecco le regole principali:

Il piano Standard (13,99 euro al mese) permette di aggiungere un solo utente extra ;

(13,99 euro al mese) permette di aggiungere ; Il piano Premium (19,99 euro al mese) consente di aggiungere fino a due utenti extra ;

(19,99 euro al mese) consente di aggiungere ; Gli abbonati al piano Standard con Pubblicità (6,99 euro al mese) non possono attivare utenti extra, né standard né con pubblicità;

(6,99 euro al mese) non possono attivare utenti extra, né standard né con pubblicità; La funzione non è disponibile per gli abbonati che pagano tramite partner come TIM, Vodafone o WindTre.

L’utente extra standard (4,99 euro al mese) rimane un’opzione più completa, priva di pubblicità, senza limiti di download e con la stessa qualità audio e video del titolare dell’account.

I piani Netflix in Italia

Dal 18 ottobre 2024, i piani di abbonamento Netflix in Italia sono i seguenti: