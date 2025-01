Una delle più grandi sorprese del 2024 che ci stiamo lasciando alle spalle e sicuramente il noto social Bluesky, quest’ultimo infatti ha goduto di una crescita davvero esponenziale soprattutto verso la fine dell’anno quando ha deciso di rimuovere il requisito d’ingresso costituito dalla necessità di un invito, dopo tale decisione infatti l’utenza sulla piattaforma ha avuto un ritmo di crescita di addirittura 1 milione di utenti al giorno, tendenza suffragata dopo la fuga da X a causa delle politiche di Elon Musk.

Cresciuto tutto

La nota piattaforma dunque ha goduto di una crescita dell’utenza davvero senza precedenti che lo ha portato alla crescita di tutto ciò che poteva essere legato ad essa, un dettaglio fondamentale è stato rappresentato dalla moderazione che si è resa necessaria sulla piattaforma a causa ovviamente dell’aumento degli utenti.

Proprio a tal proposito il Bluesky 2024 Moderation Report ha esposto l’impegno dell’azienda in questa dinamica affermando che: “Il 2024 è stato un anno di immensa crescita per Bluesky. Abbiamo lanciato l’app pubblicamente a febbraio e abbiamo guadagnato oltre 23 milioni di utenti entro la fine dell’anno. Con questa crescita sono arrivate le sfide previste nell’espansione di Trust & Safety, dall’aggiunta di flussi di lavoro all’adattamento a nuove minacce.”.

Nello specifico, l’aumento della moderazione e delle segnalazioni è stato direttamente connesso all’aumento degli utenti circolanti sulla piattaforma, sorprendere è però il fattore di moltiplicazione, parliamo di ben 18 volte tra 2023 e 2024, le segnalazioni infatti sono passate da circa 360.000 a 6,84 milioni.

Ovviamente la moderazione del social network non sta esitando a bloccare tutti i contenuti ritenuti problematici per garantire la massima sicurezza a tutti gli utenti, come se non bastasse in caso questi contenuti riguardassero elementi illegali ovviamente il social collabora con tutte le forze dell’ordine nazionali per poter garantire l’accesso a questo tipo di contenuti e permettere dunque alla giustizia di fare il suo corso nel caso quest’ultima si rendesse necessaria.