Android 16: la prima Beta è arrivata sui Google Pixel, le novità

Chi l’attendeva con ansia ora può esultare: è ufficialmente arrivata la prima Beta di Android 16. Gli utenti che hanno un Google Pixel possono provvedere al download mentre coloro che hanno un dispositivo Android in grado di ricevere Android 16, possono iscriversi al Beta Program in attesa del loro turno.

Dispositivi compatibili con Android 16 Beta

La lista dei dispositivi che al momento possono approfittare della prima Beta di Android 16 è molto folta ma riguarda solo i Pixel. Ecco quali:

Google Pixel 6, 6 Pro, 6a ;

; Google Pixel 7, 7 Pro, 7a ;

; Google Pixel Tablet, Google Pixel Fold ;

; Google Pixel 8, 8 Pro, 8a ;

; Google Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold.

Le principali novità di Android 16 Beta

La prima build di Android 16 Beta introduce funzionalità pensate per migliorare l’esperienza utente, con un’attenzione particolare ad app adattive, Live Updates e al nuovo codec Advanced Professional Video (APV).

App adattive

Android 16 punta a eliminare le restrizioni delle app sull’orientamento dello schermo e sulla ridimensionabilità. Le app in questo caso potranno essere avviate su qualsiasi dispositivo, senza tener conto di dimensioni e fattore di forma del display. In questo modo verrà garantita un’esperienza fluida in ogni caso.

Live Updates

Questa nuova tipologia di notifiche permette agli utenti di monitorare attività in corso in tempo reale e accedervi rapidamente, semplificando la gestione delle operazioni quotidiane.

Codec Advanced Professional Video (APV)

Progettato per la registrazione e post-produzione video di livello professionale, APV offre:

Supporto per HDR10/10+ e video multi-view; Decodifica e ricodifica multipla senza perdita significativa di qualità visiva; Formati avanzati per chroma sampling e profondità di bit.



Funzionalità aggiuntive

Riconoscimento della scena in modalità notturna per le fotocamere;

per le fotocamere; Supporto per testo verticale ;

; Miglioramenti per la navigazione a 3 pulsanti con back predittivo ;

; Nuove API per l’accessibilità, rendendo Android più inclusivo per tutti.

Come iscriversi alla Beta

Chi è già iscritto al programma o utilizza la Developer Preview 2 di Android 16 riceverà un aggiornamento OTA. Gli utenti interessati possono registrarsi sul sito ufficiale di Google per accedere alla Beta.

Attenzione: chi è su Android 25Q1 Beta dovrebbe ignorare l’aggiornamento a 25Q2 Beta 1 per evitare complicazioni con le versioni stabili.