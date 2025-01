Instagram sta introducendo un cambiamento significativo alla sua iconica griglia dei profili, trasformandola dai tradizionali quadrati in rettangoli. L’annuncio è arrivato dal CEO Adam Mosseri attraverso una Storia su Instagram, in cui ha spiegato che il nuovo formato sarà implementato gradualmente, a partire da questo fine settimana, fino a raggiungere tutti gli utenti.

Instagram e la rivoluzione dei rettangoli

La modifica riflette l’evoluzione dei contenuti sulla piattaforma, sempre più orientati al formato verticale. Foto e video caricati dagli utenti, infatti, sono spesso realizzati in questa modalità, e il nuovo design della griglia consentirà di visualizzarli nella loro forma originale, evitando tagli o adattamenti forzati al formato quadrato. Secondo Mosseri, sebbene inizialmente il cambiamento possa risultare scomodo per alcuni, rappresenta un passo necessario per offrire una migliore esperienza visiva a lungo termine.

Tuttavia, questa trasformazione non è priva di controversie. Molti fotografi e content creator, che avevano curato meticolosamente la disposizione delle loro griglie in base al classico formato, si ritrovano ora a dover fare i conti con un layout che altera il risultato estetico del loro lavoro. Non è raro, infatti, vedere griglie in cui immagini originariamente quadrate vengono affiancate da bande nere per adattarsi al nuovo formato.

L’idea di una griglia rettangolare non è del tutto inaspettata. Già ad agosto Instagram aveva confermato di essere in fase di test per questa modifica, coinvolgendo un numero limitato di utenti. Ora, con il lancio ufficiale, i cambiamenti stanno diventando visibili su un numero sempre maggiore di profili.

Parallelamente, Instagram ha annunciato un aggiornamento al feed Reels. Sarà introdotta una nuova sezione dedicata ai video apprezzati dagli amici, pensata per favorire la scoperta di contenuti più in linea con i gusti e le tendenze personali. Questo aggiornamento rientra nell’obiettivo della piattaforma di mantenere alta l’interazione tra gli utenti, offrendo un’esperienza sempre più personalizzata e orientata ai video.

Con questa trasformazione, Instagram segna un nuovo capitolo nella sua evoluzione, adattandosi alle esigenze di un pubblico sempre più legato al formato verticale.