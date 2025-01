Circa un anno fa, il produttore tech Xiaomi ha presentato in veste ufficiale durante lo scorso Mobile World Congress il suo super smartphone top di gamma noto con il nome di Xiaomi 14 Ultra. A quasi un anno di distanza, l’azienda sembra dunque ormai pronta a svelare ufficialmente il suo successore, ovvero il prossimo Xiaomi 15 Ultra. Nel corso delle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale del suo imminente arrivo e anche del suo debutto a livello globale. A farlo, è stato il presidente di Xiaomi Group, ovvero Lu Weibing.

Xiaomi 15 Ultra in arrivo anche a livello globale, c’è la conferma ufficiale

Nel corso delle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale dell’imminente arrivo sul mercato del prossimo smartphone di punta del produttore tech Xiaomi. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Xiaomi 15 Ultra e a confermarlo è stato lo stesso presidente di Xiaomi Group, cioè Lu Weibing. È stato pubblicato infatti in rete un video Q&A nel quale è stato per l’appunto confermato l’arrivo di questo smartphone subito dopo il nuovo anno cinese.

Questo evento si terrà pressoché fra pochissimi giorni, ovvero il prossimo 29 gennaio 2025. Dopo il debutto ufficiale per il mercato cinese, l’azienda annuncerà questo dispositivo anche a livello globale. Come già successo lo scorso anno, è molto probabile che l’azienda annuncerà questo nuovo smartphone top di gamma durante il noto evento mondiale del Mobile World Congress, il quale dovrebbe tenersi verso la fine del mese di febbraio 2025, o al massimo durante i primi giorni di marzo 2025.

Ricordiamo che il prossimo Xiaomi 15 Ultra sarà uno smartphone estremamente potente. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, le prestazioni saranno affidate al potente processore dall’azienda tech Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Elite. Oltre a questo, sul fronte sarà presente un display di estrema qualità. Si dovrebbe trattare di un pannello con tecnologia OLED con una elevata risoluzione pari a ben 2K e con una frequenza di aggiornamento molto alta pari a 120Hz. All’appello, non dovrebbe neanche mancare una batteria con una capienza esagerata pari a ben 6000 mah.