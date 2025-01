Il celebre servizio di messaggistica WhatsApp ha introdotto un importante cambiamento visivo che ha sorpreso molte persone. La novità riguarda le icone profilo predefinite. Queste ultime saranno infatti sostituite da nuovi simboli colorati, con l’obiettivo di modernizzare l’aspetto grafico dell’app. Tale cambiamento interesserà sia i dispositivi iOS che Android e coinvolgerà le icone degli utenti privati, dei gruppi e delle community. Le vecchie immagini grigie saranno eliminate definitivamente, lasciando spazio a rappresentazioni più vivaci e personalizzate.

WhatsApp: anziani in difficoltà, ecco il peso del cambiamento

In particolare, per le chat individuali sarà introdotta un’icona contenente la prima lettera del nome del contatto su uno sfondo colorato. Nei gruppi, invece, compariranno due sagome stilizzate, mentre nelle community saranno tre. Per chi poi non ha impostato un nome, verranno utilizzati simboli neutri, come una figura umana. Questo rinnovamento estetico è stato pensato per rendere l’ esperienza d’uso complessiva dell’ app molto più dinamica e riconoscibile. Eppure, a dispetto di ciò che si poteva immaginare, tale innovazione ha generato un bel po’ di reazioni contrastanti da parte degli utenti. Molti dei quali sono dichiarati piuttosto disorientati di fronte alla nuova impostazione.

Le modifiche apportate da WhatsApp, anche se apparentemente innocue, potrebbero quindi avere conseguenze inaspettate per alcuni utilizzatori, in particolare per gli anziani. Abituati a identificare rapidamente i propri contatti attraverso foto profilo familiari, molti potrebbero trovare più complesso orientarsi tra le nuove icone. Tale cambiamento richiede quindi un periodo di adattamento. Poiché rischia di creare un bel po’ di confusione nella gestione delle conversazioni abituali.

Secondo gli esperti, la mossa di WhatsApp rappresenta un tentativo della piattaforma di innovare l’interfaccia grafica e uniformare la sua estetica. Le reazioni a riguardo comunque sono varie. Infatti, mentre i giovani sembrano accogliere con curiosità la novità, i meno esperti in tecnologia potrebbero sentirsi spaesati. Entrando nell’app infatti, ci si trova di fronte a colori e simboli nuovi, difficili da associare immediatamente ai propri contatti. Insomma, questa transizione rappresenta un sorta di prova per la capacità dell’azienda di bilanciare modernità e praticità d’uso. Senza però alienare una parte della sua utenza.