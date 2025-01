Nelle ultime ore sono uscite diverse indiscrezioni relative a Realme P3 Series, che dovrebbe essere una serie di smartphone di fascia media della società nata come sotto-brand di Oppo e poi diventata indipendente, ma sempre controllata dal colosso BBK Electronics. La famiglia dovrebbe essere composta da tre modelli: P3, P3 Pro e P3 Ultra. Assolutamente considerevole è poter osservare che lo scorso autunno era uscita la famiglia P2, ma era composta di un singolo modello, il Pro.

Per il momento non abbiamo ancora alcuna informazione sull’aspetto estetico, ma possiamo riassumere sinteticamente i dettagli tecnici e burocratici, nel senso di codici modello e così via di tutti e tre. Ad ogni modo, la scheda tecnica è ancora piuttosto frammentaria e lacunosa, in ogni caso ecco lo schema:

Realme P3 Ultra

Codice modello: RMX5030

Uscita: in India entro fine gennaio

Realme P3 Pro