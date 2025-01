Il settore delle tecnologie avanzate sta vivendo una rapida evoluzione. Il processo è spinto dall’inarrestabile domanda di potenza di calcolo e soluzioni innovative per l’intelligenza artificiale. In tale contesto, SK hynix e NVIDIA stanno preparando il terreno per una rivoluzione senza precedenti. Le informazioni sono trapelate da alcune indiscrezioni. Secondo quest’ultime, SK hynix inizierà a distribuire a giugno i primi campioni di memorie HBM4. Con l’obiettivo di avviare la produzione di massa nel terzo trimestre dell’anno. Tale accelerazione nei piani è stata fortemente influenzata dalla richiesta di NVIDIA, che punta a consolidare la propria posizione di leadership nel settore.

NVIDIA: recenti sviluppi su Rubin

Le memorie HBM4 rappresentano un salto tecnologico significativo. La loro progettazione integra memoria e logica in un unico package. Eliminando la necessità di soluzioni di packaging separate e riducendo le distanze tra i die. Tale approccio innovativo garantisce un miglioramento sostanziale delle prestazioni. Rendendo le HBM4 particolarmente adatte alle applicazioni di intelligenza artificiale e machine learning. I nuovi moduli offriranno capacità di 24 GB e 32 GB. Con velocità di trasferimento dati fino a 6,4 Gbps, superando di gran lunga le generazioni precedenti. In tal modo si posiziona come elemento chiave per i futuri sistemi computazionali.

NVIDIA, dal canto suo, sta lavorando all’architettura Rubin di nuova generazione. Il suo debutto è previsto per il secondo semestre del 2025. La nuova architettura sarà realizzata utilizzando il processo produttivo a 3nm di TSMC. Sfrutterà la tecnologia di packaging avanzata CoWoS-L. L’obiettivo principale di Rubin sarà ottimizzare il rapporto prestazioni/consumo energetico. Un aspetto cruciale per sostenere la crescente richiesta di potenza di calcolo derivante dalle applicazioni di intelligenza artificiale.

La collaborazione esclusiva tra SK hynix e NVIDIA consentirà a quest’ultima di anticipare di diversi trimestri il proprio progetto. Consolidando ulteriormente la sua leadership nel mercato dell’AI. In un settore dove la rapidità di innovazione è fondamentale, la sinergia tra SK hynix e NVIDIA si configura come un passo strategico.