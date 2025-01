Dopo una lunghissima attesa finalmente Nintendo ha aspirato al mondo Switch 2, nonostante la console si sia fatta attendere per diverso tempo, l’azienda giapponese non si è sbilanciata troppo nella descrizione delle specifiche tecniche e infatti attualmente non sappiamo poi così tanto di cosa c’è sotto la scocca, c’è possibile però fare alcune speculazioni sulla potenza di calcolo che offrirà il nuovo prodotto in arrivo quest’anno grazie ad alcuni dettagli emersi dal trailer di lancio tramite delle immagini che raffigurano il prossimo Mario kart.

Più potenza senza dubbi

Osservando in modo dettagliato alcune immagini è possibile notare come siano presenti degli elementi importanti che ci permettono di capire che la console gode di una potenza decisamente maggiore e di come soprattutto l’azienda abbia intenzione di sfruttarla in modo totale, guardando le immagini infatti possiamo vedere che la pista raffigurata è veramente enorme e include al proprio interno altre piccole piste, come se non bastasse tutte le texture sono decisamente complesse e definite e questo dettaglio non è da poco, visto che si tratta di un gioco di corse, dunque, non è tanto importante soffermarsi sui dettagli a bordo pista, bensì godere di un frame rate elevato e stabile.

Osservando con occhio attento, emerge che anche i modelli poligonali sono molto più complessi e ricchi di dettaglio e le ombre sono generate in tempo reale dal motore grafico, in ultimo recentemente è emerso che effettuare il porting di prodotti PS5 sarà più facile rispetto a quelli PS4.

Insomma, non rimane che attendere la fine di marzo per poter finalmente mettere le mani sul prodotto fatto e finito, ovviamente le aspettative sono molto elevate e ci si aspetta tanto anche in termini di potenza dal momento che questa console poi porterà con sé tutta l’eredità del modello precedente per parecchi anni, offrire le giuste prestazioni sarà dunque indispensabile.