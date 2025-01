Il 2024 segna un momento storico per il Gruppo VW. Secondo quanto emerso, infatti, Lamborghini ha superato Bentley nelle vendite annuali. Nel dettaglio, l’azienda ha consegnato 10.700 automobili. Superando così di 100 unità il marchio britannico Bentley, fermo a 10.600 unità. Tale sorpasso rappresenta un cambiamento epocale nelle dinamiche interne del Gruppo VW. Fino a pochi anni fa, infatti, uno scenario simile sarebbe stato impensabile.

Lamborghini supera Bentley: ecco i dettagli

Nel 2016, Lamborghini vendeva appena 3.465 auto all’anno. Ovvero circa un terzo rispetto ai volumi di Bentley. L’introduzione del SUV Urus(2018) ha rappresentato un cambiamento utile per Lamborghini. Tale evento, infatti, ha permesso al marchio di aumentare la propria clientela. Ciò incrementando anche i volumi di vendita. Tale modello ha risposto alla crescente domanda globale di SUV di lusso. Conquistando nuovi mercati e segmenti di clientela.

Al contrario, Bentley ha affrontato un periodo difficile nel 2024. L’azienda ha registrato un calo delle vendite del 21,5%. Tra le possibili cause di tale flessione c’è la dismissione del motore W12. Inoltre, ha influito anche la disponibilità limitata del motore V8. Ora presente solo sulla Bentayga. Infine, il lancio della nuova Continental GT potrebbe aver temporaneamente rallentato le vendite. Ciò in attesa che il modello raggiunga piena maturità commerciale.

In generale, l’intero settore auto sta affrontando la sfida della transizione verso l’elettrificazione. Nel caso delle due aziende, i piani per i veicoli elettrici sono stati posticipati. Lamborghini lancerà la Lanzador, una GT a due porte rialzata, nel 2029 invece che nel 2028. Bentley ha rinviato il debutto del suo nuovo SUV elettrico compatto al 2026. Ritardando ulteriormente la propria evoluzione verso soluzioni sostenibili.

Tali sviluppi evidenziano come il mercato dell’auto di lusso sia in rapida evoluzione. È evidente come cambiano le preferenze dei consumatori. A tal proposito, i marchi devono adattarsi rapidamente per rimanere competitivi. Lamborghini ha saputo cogliere l’opportunità offerta dal segmento dei SUV di lusso. Mentre Bentley sembra pagare le conseguenze di decisioni strategiche più conservative.