BMW sta accelerando la sua transizione verso l’elettrico e ha fissato un obiettivo ambizioso: entro due anni, lo stabilimento storico di Monaco produrrà esclusivamente auto a zero emissioni. Ma non si tratta solo di elettrificare la gamma; l’azienda sta lavorando per rendere tutto il processo più sostenibile, con un’attenzione particolare al riciclo delle batterie, una delle sfide più complesse della mobilità elettrica.

BMW e l’economia circolare che aiuta l’ambiente

Negli ultimi anni, BMW ha sviluppato tecniche innovative per il recupero di materiali preziosi come cobalto, nichel e litio dalle batterie esauste. Questo approccio, che rientra perfettamente nelle direttive europee sull’economia circolare, punta a chiudere il cerchio dei materiali, riducendo la dipendenza da risorse vergini e minimizzando l’impatto ambientale. Uno dei primi risultati concreti è arrivato in Cina, grazie alla collaborazione con BMW Brilliance Automotive, dove il riciclo delle batterie è già realtà. Ora, però, l’obiettivo è portare questa tecnologia su scala globale.

Un passo importante in questa direzione è la nuova partnership con SK tes, una divisione del gigante SK On, specializzata nella produzione di batterie per veicoli elettrici. L’idea alla base dell’accordo è semplice ma rivoluzionaria: recuperare le batterie usate, difettose o arrivate a fine vita, estrarre i materiali preziosi e reintegrarli nella produzione di nuove batterie. Per farlo, il processo prevede una triturazione iniziale delle batterie per ottenere la cosiddetta “black mass“, una polvere ricca di metalli preziosi, seguita da una fase di separazione chimica per purificare i materiali.

Questa strategia sarà implementata su larga scala negli stabilimenti di BMW in Nord America già dal prossimo anno. Per l’azienda, non è solo una questione di sostenibilità: chiudere il ciclo delle materie prime significa anche rafforzare la propria indipendenza dalle fluttuazioni delle catene di approvvigionamento globali.

Con questo progetto, BMW non sta solo costruendo un futuro elettrico, ma sta anche dimostrando come un approccio circolare possa ridefinire il settore automobilistico, combinando innovazione, responsabilità e resilienza. Un esempio concreto di come il progresso tecnologico possa andare di pari passo con il rispetto per l’ambiente.