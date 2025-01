La recente decisione di sospendere TikTok negli Stati Uniti ha generato un effetto domino che ha coinvolto altre app collegate a ByteDance. Non solo il famoso social network, ma anche piattaforme come CapCut e Lemon8 sono state rimosse dagli store digitali. Arrivando a coinvolgere anche il gioco Marvel Snap, sviluppato dalla controllata Nuverse Games. Il provvedimento, parte del Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, e mira a proteggere gli americani da potenziali rischi legati a software controllati da aziende straniere.

Trump apre uno spiraglio per TikTok, ma le incertezze restano

Ecco perché tali avvertenze hanno portato al blocco anche di CapCut, molto apprezzata dai creatori di contenuti per le sue funzionalità avanzate di editing video, e Lemon8. Ovvero la piattaforma che combina elementi di Instagram e Pinterest. Entrambe le app avevano infatti guadagnato una bella popolarità come alternative a TikTok. Anche Marvel Snap, un gioco di carte digitale che contava milioni di download, è stato colpito. Ben Brode, direttore di Second Dinner, ha annunciato che il team sta lavorando per risolvere la situazione. Rassicurando i giocatori che il titolo non sarà abbandonato.

Mentre TikTok sembra vicino a una possibile riattivazione grazie alle dichiarazioni del Presidente Donald Trump, le altre applicazioni di ByteDance potrebbero affrontare tempi più lunghi per un eventuale reintegro. Il presidente americano, durante la cerimonia di insediamento, ha lasciato intendere che la piattaforma potrebbe tornare presto online negli Stati Uniti. Sottolineando il suo impegno a negoziare un accordo.

Nel frattempo, gli utenti delle app rimosse dovranno fare i conti con limitazioni piuttosto serie. Apple ha poi confermato che le applicazioni già scaricate continueranno a funzionare. Ma non riceveranno aggiornamenti né consentiranno nuovi acquisti o abbonamenti. Questo blocco ha colto di sorpresa milioni di persone, in particolare i creatori di contenuti che consideravano CapCut e Lemon8 strumenti essenziali.