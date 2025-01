Le voci riguardanti OnePlus 13 Mini si stanno facendo sempre più insistenti. Il flagship compatto dell’azienda cinese sembra sempre più reale e vicino al debutto ufficiale e grazie ad alcune nuove indiscrezioni possiamo conoscere meglio questo dispositivo.

Il device non avrà nulla da invidiare al fratello maggiore OnePlus 13 in termini di potenza considerando che il cuore del dispositivo sarà il SoC Snapdragon 8 Elite. La soluzione realizzata da Qualcomm garantirà il supporto a tutte le funzionalità più avanzate, anche in termini di Intelligenza Artificiale. A supporto del sistema ci saranno almeno 8GB di RAM e i tagli di memoria partiranno da 256GB.

Passando al display scelto dal produttore, ci aspettiamo un pannello AMOLED di tipo LTPO con una diagonale da 6.31 pollici. La risoluzione da 1440 x 3168 pixel e il refresh rate a 120Hz lo renderanno perfetto per fruire dei contenuti multimediali. OnePlus ha scelto di utilizzare la protezione Crystal Shield Super-Ceramic Glass per proteggere il frontale e ci aspettiamo alta resistenza della scocca anche al posteriore.

OnePlus 13 Mini sarà un flagship sotto tutti i punti di vista ma avrà dimensioni nettamente inferiori rispetto ai top di gamma moderni

Il comparto fotografico sarà un altro dei punti di forza del dispositivo, con tre ottiche in totale. Il sensore principale sarà un Sony IMX906 da 50 MP a cui si affianca un teleobiettivo periscopico sempre da 50 MP e un’ottica grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale, invece, sarà da 32MP con ottimizzazioni per i selfie.

Ci aspettiamo una batteria da 5500 mAh che su un dispositivo di dimensioni compatte è un vantaggio non trascurabile. Lo smartphone sarà compatibile con la ricarica rapida SUPERVOOC a 80W in modalità cablata e con la AIRVOOC a 50W in modalità wireless.

La dotazione hardware del device sarà completata dal supporto al 5G e da tutte le principali tecnologie di connettività rapida. Sarà possibile trovare il Bluetooth v5.4, Wi-Fi, NFC e una porta USB-C v3.2. Non mancherà una porta ad infrarossi per utilizzare lo smartphone come un telecomando tradizionale.