iPhone 17 Air: spunta una foto che ne svela il design, ecco come sarà

Una foto, anche se di qualità non eccellente, potrebbe aver svelato il design della scocca del futuro iPhone 17 Air. Questo nuovo modello, che secondo indiscrezioni sostituirà il poco popolare modello Plus nella line-up Apple, è stato condiviso da un leaker noto nel settore. Sebbene l’immagine sia stata genericamente attribuita a “iPhone 17”, ci sono indizi che lasciano pensare si tratti proprio dell’Air.

Uno smartphone sottile con un design unico

Come suggerisce il nome, la caratteristica distintiva dell’iPhone 17 Air sarà lo spessore estremamente ridotto, che secondo fonti attendibili dovrebbe raggiungere appena 5,5 mm nel punto più sottile. Questa misura non include il modulo fotografico, che sarà sporgente, come confermato dall’immagine trapelata.

Il cambio di design più evidente riguarda proprio la fotocamera posteriore: al posto del tradizionale modulo squadrato, ci sarà un “visore” orizzontale che attraverserà l’intera larghezza della scocca. Questa soluzione ricorda alcuni dispositivi Android, come il Nexus 6P o i Google Pixel dal modello 6 in poi.

Fotocamera singola per maggiore sottigliezza

L’immagine mostra chiaramente un singolo foro per la fotocamera posizionato a sinistra del “visore”. Questo dettaglio rafforza l’idea che si tratti dell’Air, poiché lo spessore ridotto probabilmente non consentirà l’integrazione di più sensori. A destra si nota un secondo foro, presumibilmente destinato al flash LED.

Sebbene la foto non fornisca dettagli precisi sulla sporgenza del modulo fotografico, il design sembra indicare una continuità estetica con il resto della scocca, dove il logo Apple è visibile al centro. La parte inferiore dell’immagine, invece, è oscurata, probabilmente per celare numeri seriali o dettagli che potrebbero rivelare la fonte della fuga di notizie.

Un cambio radicale nella line-up Apple

L’iPhone 17 Air rappresenterebbe un’importante svolta per Apple, che sembra puntare su un design innovativo per differenziarsi ulteriormente. Con un corpo ultraleggero e una fotocamera singola, l’Air potrebbe rivolgersi a un pubblico che cerca un dispositivo elegante e minimalista, senza rinunciare alle prestazioni. Resta ora da vedere se queste anticipazioni troveranno conferma nei prossimi mesi.