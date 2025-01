Ingorgo Globale: le Città con più traffico nel 2024

Il traffico, incubo per milioni di automobilisti, peggiora ogni anno. Ma dove la congestione raggiunge il suo apice? Il TomTom Traffic Index 2024, analizzando i dati di 500 città globali, ci offre risposte sorprendenti. Al primo posto troviamo Barranquilla, in Colombia, dove guidare significa affrontare lunghe code a ogni angolo. Con una velocità media di soli 16,6 km/h, spostarsi diventa un’impresa. Ma come si misura questo indice? Gli esperti analizzano un tragitto standard di 10 km nelle ore di punta. Confrontano i tempi medi durante i momenti critici dell’anno con quelli più tranquilli. Nel 2024, in 379 città su 500, la velocità media è diminuita rispetto al 2023. È un segno che il traffico sta peggiorando ovunque?

Il traffico di tutto il mondo

In India, città come Kolkata e Bengaluru seguono Barranquilla nella classifica. Londra è l’unica città europea tra le prime dieci. La capitale britannica, con una velocità media di 18 km/h, rappresenta un esempio lampante di come le metropoli europee lottino con la congestione. In Asia, Kyoto e Davao City affrontano situazioni simili, mentre in America Latina, Lima e Trujillo completano il quadro. Il traffico non è solo una questione di numeri. È un problema sociale ed economico. Tempi di percorrenza lunghi significano stress per chi guida e ritardi costanti. Cosa ci insegnano queste classifiche? Pianificazione urbana e trasporti pubblici sono fondamentali per affrontare il futuro.

E in Italia? Roma, con quasi 30 minuti per percorrere 10 km, è al primo posto tra le città italiane più trafficate, occupando il 35° posto nella classifica globale. Torino e Firenze seguono a ruota, mentre Milano si piazza in quarta posizione. Il sud si difende meglio: Napoli, Palermo e Messina hanno visto miglioramenti rispetto al 2023. Questi dati ci ricordano che il traffico non è solo un disagio quotidiano, ma una sfida da affrontare con politiche innovative. Ridurre i tempi del traffico significa migliorare la qualità della vita. Come reagirà l’Italia ai segnali di allarme? Sarà capace di seguire l’esempio di altre città virtuose? La risposta a questi interrogativi sarà cruciale per il nostro futuro urbano.