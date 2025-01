Secondo quanto riportato, la nuova versione di Apple Mail sarebbe in arrivo su Mac e iPad. Più specificamente, l’aggiornamento dovrebbe arrivare rispettivamente col rilascio di macOS 15.4 e iPadOS 18.4 previsto per aprile sul canale stabile, mentre su quello beta potrebbe approdare già nelle prossime settimane. Questo update, già introdotto su iPhone a partire da iOS 18.2 a dicembre, porterà una serie di miglioramenti sia in termini estetici sia funzionali.

Ecco tutto ciò che sappiamo a riguardo

Il nuovo Mail di Apple utilizzerà l’intelligenza artificiale per organizzare automaticamente le email in diverse categorie: Principale, Transazioni, Promozioni, Aggiornamenti e Tutti. Questa implementazione, già disponibile su iPhone e iPad, è pensata per consentire agli utenti di gestire in maniera al contempo più capillare ed intuitiva la propria posta elettronica, riducendo il rischio di perdere email importanti. Un’anteprima del nuovo design dell’app Mail per macOS è stata peraltro mostrata brevemente durante la presentazione dei MacBook Pro M4 ad ottobre. In aggiunta a quanto detto, l’interfaccia è in continuità con quella vista su iPhone: l’intenzione di Apple è quella di offrire un’esperienza più semplice e personalizzata, il tutto conservando la caratteristica coerenza interna al proprio ecosistema, una delle carte vincenti storiche per legare il pubblico ai prodotti della mela morsicata.

Ad ogni modo, anche l’app Mail ha ricevuto un aggiornamento significativo con iOS 18.2, grazie all’introduzione di intelligenza artificiale e machine learning per migliorare l’organizzazione delle email. I messaggi sono ora classificati automaticamente in diverse categorie: i messaggi urgenti o provenienti da contatti importanti sono inseriti nella sezione “Primarie”, mentre ricevute e conferme d’ordine trovano spazio nella categoria “Transazioni”.

Infine, per garantire un quadro completo della situazione, le newsletter e le notifiche dai social network vengono raggruppate sotto “Aggiornamenti”, mentre le email promozionali sono ordinate nella sezione “Promozioni”. Inoltre, una nuova modalità di visualizzazione chiamata Digest consente di gestire le email di uno stesso mittente in modo più efficace, organizzandole in una panoramica che facilita l’accesso rapido a promemoria o dettagli rilevanti. Un passo avanti davvero significativo nel mondo Apple.