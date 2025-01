Al giorno d’oggi, avere a disposizione una promozione in grado di offrire tutto ciò di cui un utente ha bisogno e senza dubbio un requisito imprescindibile per ognuno di noi, il nostro smartphone infatti può dare il meglio di sé quando ha la possibilità di utilizzare minuti, SMS e soprattutto giga di traffico dati, la connettività a Internet e infatti ormai imprescindibile per poter rimanere connessi con la nostra vita digitale ad ogni livello ed effettuare attività di vario genere.

Dopo aver acquistato uno smartphone, dunque il secondo step fondamentale e la scelta della promozione ad attivare sul numero di telefono presente al suo interno, in Italia la scelta è davvero ampia dal momento che sono presenti tantissimi provider telefonici che ogni mese aggiornano i loro cataloghi con offerte al passo con i tempi ricche di tutto ciò che potete desiderare, nello specifico uno che sicuramente merita la vostra attenzione e l’operatore tinto di viola ho mobile, quest’ultimo infatti da tantissimi anni è diventato garanzia di efficienza e competitività, recentemente ha lanciato una promozione per tutti coloro che vogliono utilizzare il 5G, scopriamola insieme.

Tutto quello che vi serve

La promozione di cui vi parliamo oggi offre a soli 9,99 € al mese la bellezza di 200 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti ed SMS illimitati verso tutti, l’unico requisito di accesso che dovete rispettare è quello di effettuare la portabilità del vostro numero da un operatore presente all’interno di una lista consultabile nella pagina ufficiale della promozione, in tal caso infatti il costo di attivazione sarà di 2,99 € altrimenti salirà a 29,90 €, rendendo di fatto la promo decisamente meno conveniente rispetto a quanto vi abbiamo descritto, se siete interessati comunque tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale dell’operatore viola ed effettuare l’attivazione direttamente online in pochi semplici clic.