Le nuove offerte Amazon vanno a tutti gli effetti a coinvolgere anche prodotti legati all’informatica, come nel caso delle cuffie Logitech G Pro X SE, soluzione da consigliare a tutti gli utenti che sono alla ricerca di un prodotto da gaming di indiscussa qualità generale, che permetta l’utilizzo solo ed esclusivamente con cavo.

Avete capito bene, nel momento in cui deciderete di acquistare il suddetto prodotto, dovrete prendere consapevolezza del fatto che l’utilizzo non sarà possibile tramite WiFi o bluetooth, ma solo collegandole fisicamente alla sorgente interessata. Nulla toglie essere perfettamente compatibili con le principali console in commercio, vedasi ad esempio Xbox Series X/S, ma anche PS5, PS4, Nintendo Switch e similari, oltre naturalmente ai vari smartphone, tablet, notebook e qualsivoglia altro dispositivo dotato di connettore compatibile.

Premete qui per ricevere ogni giorno le offerte Amazon ed i codici sconto gratis direttamente sul vostro smartphone, vi iscriverete al canale Telegram dedicato.

Amazon da pazzi con la promozione sulle cuffie Logitech

Il prodotto in questione è caratterizzato di base da un prezzo consigliato di 94,99 euro, cifra che Amazon ha giustamente pensato di ridurre il più possibile, sino ad arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a soli 69,99 euro, in questo modo è possibile godere di un risparmio del 26%, ed allo stesso tempo essere sicuri di ricevere la merce a domicilio entro pochi giorni dall’acquisto. Collegatevi qui per l’acquisto.

All’interno dei padiglioni auricolari è possibile trovare driver da 50 millimetri, per un audio di ottima qualità generale, con imbottiture in memory foam, in modo da godere ogni giorno del massimo comfort senza rinunce particolari. Le cuffie sono dotate di microfono ad archetto che può esssere facilmente rimosso, in modo da risultare il più possibili versatili ed adatte alla maggior parte degli utilizzi, anche grazie alla compatibilità con audio DTS:X a 7 canali (precisamente 7.1 canali di qualità).