Le consegne con i droni Prime Air di Amazon sono state temporaneamente sospese. Il motivo? Due incidenti verificatisi a dicembre presso il centro di test di Pendleton, in Oregon. I problemi, attribuiti a malfunzionamenti del software, hanno causato la caduta di due droni MK30. Uno dei quali ha preso fuoco al suolo. Fortunatamente, nessuno dei dipendenti coinvolti nei test è rimasto ferito. La decisione di interrompere il servizio è stata annunciata venerdì scorso. Mentre l’azienda si dedica a risolvere i problemi tecnici e a garantire la sicurezza delle operazioni future.

Droni Amazon: un precedente incidente durante i test del 2024

L’MK30 è stato progettato per sostituire il precedente modello MK27-2. Esso è entrato in servizio commerciale nel 2024, dopo aver ricevuto l’autorizzazione dalla Federal Aviation Administration. Questo modello era già stato testato con successo in Europa, precisamente in Abruzzo, lo scorso dicembre. Di fronte alla questione si è espresso Sam Stephenson, portavoce di Amazon. Il quale ha dichiarato che la sicurezza è alla base della politica dell’ azienda. In più ha aggiunto che i droni sono progettati per affrontare situazioni impreviste in modo controllato e sicuro. Di conseguenza, proprio per raggiungere al meglio questo scopo, le operazioni commerciali riprenderanno solo quando gli aggiornamenti software saranno completati e la FAA approverà il ritorno alla piena operatività.

I problemi di dicembre non sono stati gli unici affrontati da Amazon. Nel settembre 2024, un altro incidente ha coinvolto due droni-MK30 durante un test a Pendleton. In quell’occasione, è stato un errore umano a causare una collisione tra due dispositivi. Durante una simulazione di guasto all’elica, il primo drone stava tentando di atterrare su una piattaforma di emergenza quando un operatore ha inavvertitamente attivato il decollo di un secondo. Entrambi i velivoli si sono diretti verso la stessa piattaforma, provocando l’impatto.

Amazon difende però sempre la necessità di provare a spingersi sempre oltre i limiti tecnologici per migliorare le prestazioni dei droni. Stephenson ha spiegato che questi test estremi, anche se possono comportare incidenti, sono fondamentali per garantire la sicurezza e l’efficienza delle operazioni future.