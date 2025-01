WindTre aumenta il costo degli abbonamenti fissi con Netflix: cosa cambia

Questa volta gli utenti WindTre che hanno un abbonamento con linea fissa e Netflix incluso, dovranno sopportare un aumento. Secondo quanto riportato ufficialmente, il prezzo mensile sale di 1€ per tutti, con la causa che sarebbe da attribuire agli aumenti del piani di Netflix.

Dettagli dell’aumento per Netflix Standard e Premium

WindTre offre diverse opzioni per i clienti che desiderano adeguare o modificare la propria offerta:

Netflix Standard

Nessuna pubblicità;

Disponibile su 2 dispositivi contemporaneamente ;

; Streaming in FHD ;

; Prezzo aumentato di 1 euro al mese.

Netflix Premium

Nessuna pubblicità;

Disponibile su 4 dispositivi contemporaneamente ;

; Streaming in 4K con HDR e audio spaziale ;

e ; I clienti possono scegliere di disattivare l’opzione Premium e passare a Netflix Standard con il nuovo costo mensile maggiorato di 1 euro.

Come modificare l’abbonamento WindTre

I clienti che non accettano l’aumento possono contattare il servizio clienti WindTre al 159 entro il 31 marzo 2025. Le scelte che possono fare sono essenzialmente due, entrambe utili a tenere intatto il prezzo originale:

Eliminare Netflix tenendo solo l’opzione di rete fissa: opzione disponibile per gli abbonati a Netflix Standard e Premium; Downgrade da Netflix Premium a Standard: possono farlo tutti coloro che vogliono abbassare il prezzo. Resta l’accesso a tutto il catalogo serie TV e film di Netflix.

Modifiche generali agli abbonamenti di linea fissa

In realtà quello legato a Netflix non è il solo aumento. WindTre infatti ha disposto anche un altro incremento, più specificamente quello che riguarda i 2€ al mese per alcune offerte di rete fissa. I clienti interessati sono stati informati nella fattura di dicembre 2024.

WindTre offre il diritto di recesso per tutti coloro che lo desiderano

Come previsto dalla normativa, i clienti possono esercitare il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione entro il 31 marzo 2025, contattando il servizio clienti WindTre. Chi desidera rinunciare solo a Netflix può farlo mantenendo attiva la propria linea fissa.